Il est l’un des magiciens qui aident le Stade Français à retourner au sommet. Avec son pack dévastateur, Laurent Sempéré s’est fait voir par le 15 de France.

Récemment, Laurent Sempéré a révélé dans un entretien avec le Parisien que son futur se dessine du côté du XV de France. Avec son pack dominateur et moderne, le Stade Français roule avec puissance sur le Top 14. Alors certes, les Parisiens ne sont peut-être pas les plus puissants ou les plus habiles, mais ils sont ceux qui combinent le mieux ces deux qualités et les utilisent au mieux. D’autant plus, ils n’hésitent pas à le faire aux moments opportuns. Des piliers spécialistes de la mêlée au virevoltant Sekou Macalou, en passant par le puissant Habel-Kuffner, il y en a pour tous les goûts à Paris ! Mais avec tous ses éléments au profil varié (et il serait dommage de ne pas les aligner côte à côte), comment faire pour donner de la cohérence à son pack ? Cette clef de voûte, elle s’appelle Laurent Sempéré, ancien talonneur ayant pris sa retraite à 33 ans.

Un coach surdoué dès ses premières classes…

Quand l’ancien joueur du Stade Français a quitté les terrains, il était encore courtisé. À sa retraite, affirmée publiquement en 2019, il était même dans le carnet d’adresse d’équipes telles que l’ASM Clermont, alors vice-champion de France. Mais malgré cela, il a choisi de quitter le cœur de la mêlée pour rejoindre le bord du pré. Il déclare s'écarter des terrains pour des raisons de santé, mais ne compte pas quitter le ballon ovale de sitôt. Rapidement, “sa deuxième vie” s’est dessinée avec le staff du Stade Français Paris, comme il le disait dans un entretien accordé en 2019 avec le Parisien. À la fin de la saison, il aura été dans ce rôle d’entraîneur des avants depuis déjà 4 saisons.

TOP 14. Le Stade Français a-t-il le meilleur pack du championnat ?S’il brille actuellement par la qualité de son pack, la confiance n’a pour autant pas toujours été au beau fixe avec la direction. Ainsi, le président du club teinté de rose Hans-Peter Wild affirmait en avril 2022 qu’il cherchait deux nouveaux entraîneurs pour remplacer le staff de Gonzalo Quesada après la fin de leurs contrats. Avec un club loin des phases finales, il n’était pas tendre avec les adjoints de l’Argentin, selon un entretien accordé à L’Équipe :

À mon arrivée, Heyneke Meyer a mis en place un staff très compétent. Mais les joueurs ne l'ont pas suivi. Ce qui a entraîné le départ du coach, mais aussi de nombreux joueurs, et m'a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous avons un staff, mais qui n'est pas au niveau du staff de Meyer. Je remercie Julien Arias et Laurent Sempéré (les adjoints de Quesada) du travail qu'ils fournissent, mais ils sont en phase d'apprentissage. Ils étaient encore joueurs, il n'y a pas si longtemps. On doit donc renforcer notre staff avec des entraîneurs confirmés."

Mais cette dynamique et cette réussite sont désormais complètement renversées. Comme indiqué dans un mini-reportage dédié diffusé sur Canal +, le Stade Français brille par les combinaisons entre ses avants et leur bonne conquête. Avec 88% de mêlées remportées et 87% des ballons en touches glanés sur leurs lancers ou introductions, ils sont la meilleure équipe du championnat dans ces deux domaines. Tout aussi impressionnant, 60% des essais parisiens ont eu lieu après une touche ou une mêlée. Toutes ces données ont dressé un pont entre Fabien Galthié et Laurent Sempéré. Désormais, le jeune entraîneur se dessine un destin particulièrement radieux pour les prochaines années. Reste à voir jusqu’où il est capable d’emmener son huit d'ici à la fin de la saison…

