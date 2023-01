FRANCE RUGBY. Et si c'était enfin l'heure de Clément Castets en Bleu ?

Revenu quasiment à son meilleur niveau avec Paris cette saison, Clément Castets frappe à nouveau à la porte des Bleus. D'autant que Gros est toujours out...

L'on peut compter quasiment 100 matchs professionnels, être considéré comme l'un des plus talents à un poste très prisé et n'avoir jamais connu les honneurs d'une sélection en Bleu, à 26 ans. C'est le cas de Clément Castets, qui malgré une reconnaissance de tous les spécialistes de la mêlée en France, ne compte toujours aucune cape à ce jour. Il faut dire que le discret pilier gauche n'a pas toujours pu enchaîner comme il l'aurait voulu. Au-delà de son début de carrière très chaotique, l'ancien toulousain a d'abord longtemps été barré par un certain Cyril Baille. C'est ainsi qu'en 2021, à l'issue du doublé des Haut-Garonnais, l'ancien capitaine des U20 tricolores prend la direction du Stade Français, histoire d'enfin s'enlever ce statut de remplaçant idéal qui lui colle à la peau.

