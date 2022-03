Top 14. A Toulouse, ''il n'y avait plus cette notion de concurrence'', estime Clément Castets (Paris)

À Paris depuis le début de saison, Clément Castets a repris enfin sous ses nouvelles couleurs après une longue blessure. Pour Poulain Raffûte, il revient aussi sur la concurrence avec Baille à Toulouse.

Après plusieurs saisons au Stade Toulousain, Clément Castets a rejoint le Stade Français cet été. Alors qu'il se remettait d'une grave blessure au genou survenue en finale de Champions Cup face à La Rochelle le 22 mai dernier, le pilier de 25 ans a enfin pu démarrer sous ses nouvelles couleurs lors du début de l'année 2022. Dans les colonnes de Rugbyrama pour l'émission Poulain Raffûte, il explique ce choix d'avoir rejoint la Capitale, sans non plus omettre de rappeler tous les bons souvenirs à Toulouse. Mais le joueur aspirait à autre chose, que d'être l'éternelle doublure de Cyril Baille dans la Ville rose : ''J'ai des objectifs personnels et pour atteindre ces objectifs, il me fallait une part plus importante dans un groupe de Top 14. J'ai passé des années incroyables à Toulouse où je me suis régalé, j'ai appris, j'ai triplé mon niveau aux côtés de joueurs comme Faumuina, Kaino et d'autres, je ne pourrai pas tous les citer [...] Après, est-ce que j'ai toujours envie d'être la doublure de Cyril Baille en club ? C'était un peu compliqué à gérer.''