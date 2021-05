STADE TOULOUSAIN. Grosse blessure pour Clément Castets, qui officialise sa fin de saison.

Le pilier du Stade Toulousain s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou lors de la finale de la Champions Cup.

Coup dur pour le Stade Toulousain, dans la dernière ligne droite de la saison. Touché contre le Stade Rochelais, lors de la finale de la Champions Cup, Clément Castets souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. L'information avait commencé à filtrer ce mardi, elle a été confirmée par le principal intéressé sur son compte Instagram.

Je ne jouerai donc pas au rugby pendant 8 mois ! Il y a des choses plus graves dans la vie et je suis sûr que je reviendrai plus fort.

Huit mois d'absence ? Clément Castets manquera donc le début de saison prochaine avec son futur club, le Stade Français Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clément Castets (@clemcastets)

Pour cette fin de saison, le nouveau champion d'Europe va devoir s'adapter au poste de pilier gauche, derrière l'indiscutable Cyril Baille.

Top 14. Toulouse. Clément Castets, parti pour mieux régner ?