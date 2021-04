Top 14. Toulouse. Clément Castets, parti pour mieux régner ?

Le pilier toulousain Castets devrait s'engager au Stade Français. Barré par Cyril Baille malgré des performances XXL, c'était peut-être son meilleur choix.

Vous le savez, désireux d’occuper à nouveau les premiers rôles, le Stade Français a annoncé il y a quelques semaines qu’« un recrutement ciblé et ambitieux était en cours pour la saison prochaine ». De fait, « des officialisations vont intervenir rapidement », avait poursuivi le club de la Porte d’Auteuil. Si l’on attend toujours les annonces officielles de Thomas Lombard, les dirigeants des soldats roses n’ont pas menti puisque le solide Nemo Roelofse, meilleur droitier de Pro D2 du côté de Nevers depuis 3 saisons, s’est déjà engagé. D’après RMC Sports, tandis que Paris lorgne le All Black Ngani Laumape, la venue d'un cador de l’autre côté de la première ligne devrait aussi bientôt être actée. En effet, Clément Castets, le pilier du Stade Toulousain, aurait accepté une offre conséquente de la part du club parisien.

TRANSFERT. Le Toulousain Clément Castets vers le Stade Français Paris ?Mais ce qui s’annonce comme une super recrue pour le Stade Français, est surtout une énorme perte pour le Stade Toulousain. Certes les Hauts-Garonnais ne seront pas démunis au poste puisqu’il compteront toujours sur Baille, Neti et Ainu’u, en attendant probablement l’arrivée d’un 4ème larron. Mais l’ancien montpelliérain dispose d’un profil quasiment unique sur la scène européenne aujourd’hui. Très gros défenseur, fort en mêlée et aussi actif qu’intelligent dans ses déplacements, le joueur de 24 ans représente à coup sûr l’avenir à son poste, même s’il n’est pas le seul (voir plus bas)… En 2019, l’année du dernier titre toulousain, Régis Sonnes parlait d’ailleurs d’un garçon au "super état d'esprit", doté d’un "caractère fort" et ayant un "certain charisme". Il est vrai que sans faire trop de bruit, Castets est un garçon qui en impose. De par son agressivité et ses performances sur le terrain, déjà, de par son parcours, aussi, comparable à aucun autre à ce niveau-là.