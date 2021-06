PRONOSTICS. Top 14. Toulon va-t-il rester en rade face à Castres ?

Plusieurs clubs jouent une partie de leur saison en Top 14 lors de la 26e et dernière journée de la phase régulière. Toulon et Castres en font partie.

Ce samedi, on va connaître le champion de France de Pro D2 et par la même occasion le club qui monte directement en Top 14. Le vaincu aura une nouvelle chance avec le barrage d'accession. Il y a aussi beaucoup d'enjeux en Top 14 avec une ultime journée qui doit déterminer les six équipes qualifiées pour les phases finales. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

samedi 5 juin à 17h30 ) Perpignan - Biarritz

Pro D2. USAP/BO. Julien Candelon : ''pas de surprise à retrouver ces deux clubs en finale''C'est le match que beaucoup de supporters de rugby attendent ! Et pas seulement ceux des deux équipes en lice. La grande finale de la Pro D2 entre deux formations qui ont marqué l'histoire du rugby hexagonal. Pour certains, les voir à ce niveau n'est pas une surprise. Mais bien malin celui qui pourrait donner le nom du gagnant. Les Catalans comme les Biarrots ont été très solides durant ces phases finales. Le titre devrait se jouer sur des détails. Mais on peut compter sur les acteurs du match pour tout donner.

Bayonne - Stade Français samedi 5 juin - 21h05 )



Top 14. Section Paloise, Bayonne : destin lié, destin croiséCe match est intéressant à plus d'un titre. L'Aviron bayonnais lutte à distance avec Pau pour se maintenir en Top 14 directement sans avoir à passer par la case Access Match face au vaincu de la finale de Pro D2. Les Bayonnais ont quatre points d'avance sur la Section qui elle reçoit Montpellier. Le MHR ne joue plus rien donc on peut imaginer que les Béarnais sauront en profiter. À l'inverse, les Parisiens ont accroché la 6e place qualificative. Et ils ont besoin de points pour la sécuriser face à la menace de Toulon et Castres.



Castres - Toulon (samedi 5 juin - 21h05)



Top 14. Deux places pour quatre équipes, qui se qualifiera en phase finale ?Malheur au vaincu ? Toulon, 7e, reçoit Castres, 8e. Deux points séparent les deux formations (avec avantage aux Varois) qui sont pour l'heure hors des places qualificatives. Tous les points comptent que ce soit le bonus défensif, ceux de la victoire voire même ceux d'un match nul. On ne va pas sortir la calculette ici puisqu'on l'a fait dans un autre article. Mais ce qu'on peut vous dire c'est que ce match devrait être particulièrement disputé à défaut d'être spectaculaire.

