Pro D2. USAP/BO. Julien Candelon : ''pas de surprise à retrouver ces deux clubs en finale''

Il permettra de continuer à croire qu’un club de ville moyenne peut accéder et s’installer dans l’élite. Ces dix dernières années on a vu des clubs historiques disparaître du TOP 14 parce que les finances ne permettaient pas de suivre le rythme. Ce sont deux clubs issus de départements à forte identité, passion, donc cela va emmener de belles connexions sociales, surtout après les 18 mois passées en rupture de cette connexion. L’USAP (avec les Dragons Catalans) c’est le rendez-vous des passionnés, des Catalans. Ce retour en TOP 14 permettrait aussi de valider la restructuration récente du club avec l’intégration d’anciens auprès de l’association et du secteur professionnel un peu à l’image du Stade Toulousain Si c’est le B.O, et bien on va revoir (je l’espère) des derbys. On va revoir une institution retrouver l’élite après sept ans de Pro D2. Ce club abrite tellement de grands noms que retrouver l’élite redonnerait aussi des couleurs au Pays basque. Marcel Martin, Serge Kampf et d’autres le verraient d’un bon œil. Et puis on a tous envie qu’au Biarritz Olympique il se passe une vie de club apaisée. Que le principal sujet de conversation soit le club, le rugby et la réussite collective, le politique et l’extra rugby a pris trop de place ces dernières années alors que l’histoire de la reconstruction du club par ses investisseurs est une réussite.