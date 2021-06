Top 14. Deux places pour quatre équipes, qui se qualifiera en phase finale ?

Clermont, Toulon, le Stade Français et Castres sont au coude à coude. 4 équipes pour deux places restantes avant cette dernière journée. Qui se qualifiera ?

Rarement le Top 14 n'aura été aussi indécis. On le sait, notre championnat est souvent âpre, disputé et réserve son lot de surprise jusqu'à la fin de saison. Mais jamais à ce point. En haut de tableau, quatre équipes (Toulouse, La Rochelle, Racing 92 et UBB) sont susceptibles de glaner une place en demi-finale. En bas, les ''voisins'' Pau et Bayonne chercheront de leur côté à éviter la case barrage. Et que dire donc de la course au Top 6 ? Clermont, Toulon, le Stade Français et Castres se tiennent en trois points et peuvent tous espérer décrocher une qualification à la fin de cette 26ᵉ journée. Retour sur les forces en présences, les équipes les mieux placées à l'approche de ce sprint final. Messieurs dames, faîtes vos jeux.

Clermont : 5ᵉ, 67 points

On peut l'affirmer : les Jaunards sont les mieux placés pour se qualifier. Déjà, car les hommes de Franck Azéma ont leur destin en main. Une simple victoire face à La Rochelle au Michelin et l'affaire est entendue. En revanche, l'ASM sent le souffle chaud dans son dos du RCT ou du Stade Français, à l'affût du moindre faux pas de la formation auvergnate pour lui griller la politesse. Surtout, la tâche est loin de s'annoncer aisée face à des Rochelais qui se rendront au pied des volcans avec l'ambition de faire un coup, afin de conserver leur deuxième place, elle aussi menacée. Jamais battu à domicile par les Bagnards, les Auvergnats tenteront de prolonger la série. Clermont pourra par ailleurs s'appuyer sur le retour de son ouvreur Camille Lopez pour cette rencontre décisive ainsi que ceux de Peni Ravai, George Moala et Alivereti Raka. L'ASM devra faire en revanche, sans Sébastien Vahaamahina blessé jusqu'à la fin de saison. Pour rappel, une défaite de l'ASM conjuguée à une victoire du Stade Français et de Toulon éliminerait les partenaires de Morgan Parra. Et si ces derniers venaient à prendre 0 points et que Castres parvenait à battre Toulon, le CO leur passerait devant.

Toulon : 6ᵉ, 66 points

Rien ne s'annonce facile non plus pour le RCT. Les Toulonnais sixièmes peuvent toujours espérer se qualifier même en cas de défaite à Castres. On vous explique rapidement. À égalité avec le Stade Français, Toulon a l'avantage d'être devant le club parisien, grâce aux confrontations directes. Une défaite à 1 point du Stade Français à Bayonne et de Toulon à Castres qualifierait donc les coéquipiers de Charles Ollivon. Le CO passerait dès lors cinquième et le RCT conserverait sa sixième place. Mais Toulon pourrait aussi passer à la trappe en cas de victoire en terre tarnaise ! Impensable ? Eh bien non. Car loin de nous l'idée de vous provoquer des nœuds au cerveau, mais une victoire sans bonus avec un succès à 5 points du Stade Français d'un autre côté qualifierait les joueurs de Gonzalo Quesada. Mais nul doute qu'avant de faire des calculs d'apothicaire, la bande à Patrice Collazo essaiera de glaner un succès à Pierre-Fabre. Car en s'imposant à domicile face à l'UBB, les Varois se sont donnés plus que jamais le droit d'espérer, malgré une saison en demi-teinte. Ils pourront s'appuyer également sur le retour d'Anthony Belleau, de retour après une longue convalescence.

Stade Français : 7ᵉ, 66 points

Qui aurait misé le moindre centime sur le Stade Français il y a encore de cela deux mois, quand les soldats roses s'inclinaient à Jean Bouin face à Clermont (27-34) ? Pas grand monde à vrai dire. Mais c'est quand on la croit morte, que cette équipe semble émettre des vertus incroyables. Fort de cinq victoires consécutives, le club de la capitale est aujourd'hui plus que jamais en course pour une qualification qui paraissait donc utopique. Pour Paris le calcul est simple, il faut gagner à Bayonne, tout en espérant une victoire du CO. Là aussi compliqué, quand on sait que l'Aviron jouera sa place dans l'élite du rugby hexagonal, pour éviter cette treizième place, synonyme de barrage. Mais à coeur vaillant rien d'impossible. En plus de ça, les Parisiens se doivent une revanche, eux qui s'étaient inclinés en début de saison face aux Basques à Jean-Bouin. ''On avait vécu une grosse déconvenue. On était tombé de haut. Depuis quelques saisons, on a du mal contre cette équipe de Bayonne, donc cette défaite peut nous servir de motivation supplémentaire'', déclarait Arthur Coville dans les colonnes de L'Équipe. Pour ce déplacement capital, le Stade Français pourra compter sur le retour de son colosse troisième-ligne argentin Marcos Kremer, blessé de longue date. Sera-t-il dans le groupe ? C'est une autre histoire.

Castres : 8ᵉ, 64 points

Là aussi que dire du Castres Olympique ? Plongé dans les abysses du classement, le CO jouait son maintien avant l'arrivée de Pierre-Henry Broncan comme manager général, fin décembre. Comme par magie, les Tarnais se sont resserrés pour enchaîner des succès probants et s'incruster parmi les six premières places. Pour exemple, après une défaite au Racing en février dernier (23-20), les Tarnais ont dès lors enchaîné une série de cinq succès. Fort. En revanche, la défaite à Chaban face à l'UBB (20-16) a sonné comme un coup d'arrêt dans les rangs castrais et a stoppé une incroyable dynamique. Mais abdiquer n'est pas dans les gênes de cette équipe. Le CO a toujours l'opportunité de se qualifier en cas de victoire face à Toulon et si dans le même temps Paris chute à Bayonne. Surtout, excepté les absences longue durée (Pointud, Laveau etc), Castres pourra profiter de toutes ses forces vives à l'approche de ce véritable huitième de finale. Un atout non négligeable.

Vous l'aurez bien compris, de multiples scénarios sont possibles, à l'aube de l'épilogue de ce passionnant Top 14. Bien malin celui qui peut affirmer le nom des deux heureux élus à l'heure actuelle. Une chose est sûre, la soirée de samedi s'annonce alléchante et il y aura bien des choses à dire à l'issue de ces 80 minutes.