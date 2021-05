Top 14. Coup dur pour Clermont : saison terminée pour Sébastien Vahaamahina

Victime d'une hernie discale, le 2ème ligne de l'ASM sera absent environ 3 mois. Sa saison est donc terminée, alors que les phases finales approchent...

En début de semaine, l’ancien international tricolore Sébastien Vahaamahina a réalisé une imagerie médicale, dans le cadre du suivi longitudinal, a communiqué l’ASM via son site officiel. Celle-ci a révélé une hernie discale au niveau des vertèbres thoraciques, incompatible à la pratique du rugby. Il sera donc opéré dans les prochains jours et en a d'ores et déjà terminé avec sa saison 2020/2021…

Pour pallier son absence durant le sprint final, Franck Azéma pourra heureusement compter sur son soldat jaune, Paul Jedrasiak, tout juste remis de blessure, ou encore Peceli Yato, qui peut également occuper le poste de deuxième ligne. Pour finir, le manager clermontois à également évoqué les solutions de Thibaud Lanen (23 ans), Miles Amatosero (18 ans) ou Joel Everson (31 ans). Avec le départ en cours de saison de Sitaleki Timani et l’arrivée de l’Argentin Tomas Lavanini qui ne se fera que durant l’été, ces solutions ne seront pas de trop pour aider le club du 63 à terminer la saison en beauté.