Pourquoi l'Italie est l'adversaire parfait pour la France en quart de finale de la Coupe du monde ?

Ce samedi, la France affronte l'Italie en quart de finale de la coupe du monde de rugby féminin. Un adversaire qui a tout pour réussir aux Bleues.

Grâce à sa victoire sur les Fidji, l'équipe de France de rugby féminin a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleues retrouveront l'Italie samedi matin à 5H30 heure française sur TF1. Après un succès sur l'Afrique du Sud et un revers face à l'Angleterre, les Tricolores n'ont plus le droit à l'erreur. Si elles veulent retrouver les Anglaises en finale, mais surtout les Black Ferns en demie pour un match de rêve, elles doivent faire un match sérieux et appliqué. Il va falloir gommer toutes les erreurs des précédentes rencontres et ne garder que le meilleur. Les Françaises ont en effet été assez disciplinée lors de la phase de poules, mais elles ont perdu de nombreux ballons. Lors des matchs couperets, ça ne pardonne pas. Affronter l'Italie en quart, c'est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux pour les Bleues. RWC 2021. FRANCE RUGBY. On connaît l’affiche du quart de finale des Bleues !

Un esprit de revanche

Il y aura de la revanche dans l'air dans ce derby latin. On sait à quel point l'Italie cible les matchs face à la France, en particulier chez les hommes dans le Tournoi des 6 Nations. L'hiver dernier, les Bleues l'avaient facilement emporté 39 à 6 au Stade des Alpes avec cinq essais à la clé. Du côté de Nice, en match de préparation au Mondial, le résultat final avait été identique avec un cinglant 21 à 0 infligé à la Squadra. Mais une semaine plus tard, les Tricolores n'avaient pas mis tous les ingrédients en Italie et avaient subi un revers 26 à 19. Ce qui avait particulièrement mis les Italiennes en confiance avant de partir en Nouvelle-Zélande pour le tournoi mondial. Si elles avaient besoin de motivation supplémentaire, elle est toute trouvée puisqu'elles auront à coeur de montrer que cette défaite n'était une petite erreur de parcours.

L'adversaire idoine mais attention

Affronter l'Italie, c'est se donner plus de chances d'accéder aux demies. Les Bleues ont en effet évité l'ogre anglais et néo-zélandais ainsi que l'Australie. C'est un adversaire que la France connait bien pour l'affronter chaque année dans le tournoi. Sans parler des deux matchs de préparation qui ont été riches d'enseignements. Les Françaises savent donc ce qu'elles doivent faire, et surtout ne pas faire, pour éviter un revers dramatique. Le risque aurait pu être de tomber dans la facilité face à cette équipe que les Tricolores ont souvent battu. C'est là que le récent revers en Italie va servir aux Bleues, un peu comme une piqure de rappel. Si elles veulent poursuivre leur parcours et continuer de rêver, elles devront battre les Italiennes, peu importe la manière. Mais toujours dans les règles.

