RUGBY. Suspendue 3 mois pour une morsure, elle va manquer un moment historique !

La 2e ligne Sara Tounesi a écopé d'une suspension de 12 semaines après avoir mordu une adversaire lors du match contre le Japon. Elle sera absente face à la France.

RWC 2021. FRANCE RUGBY. On connaît l’affiche du quart de finale des Bleues !L'équipe de France de rugby féminin affrontera samedi l'Italie en quart de finale de la coupe du monde. En jeu, une qualification en demies face à la Nouvelle-Zélande, laquelle devrait se défaire du Pays de Galles sans trop de problème. On espère donc une affiche de rêve pour cette demie entre Blacks et Bleues. Pour rappel, les Françaises avaient battu les Ferns à deux reprises avec la manière il y a un an. Mais c'est une tout autre équipe désormais. Avant de penser aux Néo-Zélandaises, il faut se concentrer sur les Italiennes. Une équipe qui a montré de belles choses ces dernières semaines, en dominant notamment les Françaises en match de préparation, 26 à 19. Une rencontre que les Tricolores n'ont pas oubliée. Elles auraient à coeur de prendre leur revanche face à une Squadra qui joue son premier quart de finale de Coupe du monde. XV de France. ''J’y vais au bluff'', le mensonge protecteur de Laure Sansus à ses coéquipièresSi les Bleues seront privées de Laure Sansus, victime d'une grave blessure au genou, l'Italie devra faire sans l'un de ses meilleures éléments. La deuxième ligne Sara Tounesi a écopé d'une suspension de 12 semaines après avoir mordu une adversaire lors du match contre le Japon le 23 octobre. L'Italie a gagné 21-8 lors de son dernier match de poule, mais Tounesi a ensuite été citée pour avoir mordu un adversaire - la 3e ligne japonaise Iroha Nagata. Aucun carton n'avait été donné pendant le match, mais la commission de discipline indépendante a estimé que son attitude méritait un carton rouge. Et ce, malgré le fait qu'elle n'est pas plaidée coupable. Nagata a déclaré avoir été mordue deux fois dans son témoignage écrit. Elle a réfuté que cela ait pu être accidentel et que cela devenait "plus dur sur une période de cinq secondes", rapporte Wales Online. Image : World Rugby via Wales Online



Tounesi a insisté sur le fait qu'elle criait "la balla" pour signifier que le ballon était à la disposition de ses coéquipières. Mais pour la commission, qui a pu voir les images, sa bouche "ne bougeait pas d'une manière cohérente avec sa parole". L'Italienne a désormais 48 heures pour faire appel. Elle avait initialement écopé de 18 semaines de suspension avant de voir sa sanction réduite de six semaines en raison de son casier judiciaire exemplaire. Son absence sera à n'en pas douté préjudiciable pour l'Italie face à l'équipe de France.