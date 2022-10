RWC 2021. FRANCE RUGBY. On connaît l’affiche du quart de finale des Bleues !

Ce dimanche 23 octobre, les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine sont désormais connues.

Le week-end du 29 et 30 octobre, les 8 meilleures formations du monde vont se faire face. Cocorico, la France en fait partie ! Plus précisément, elle défiera l’Italie le 29 octobre prochain en Nouvelle-Zélande au Waitakere Stadium. Un duel latin qui rappellera les matchs de préparation de ce mondial. En effet, les deux formations s'étaient déjà affrontées en septembre. À l’issue des deux matchs, une victoire de chaque côté avait été observée. Coupe du monde de rugby féminin. ''On est là pour faire un coup'', affirme Marjorie Mayans



Lors d’un entretien que Marjorie Mayans avait accordé au Rugbynistère avant la Coupe du Monde, la joueuse commentait cette défaite surprise des siennes sur le score de 26 à 19. Elle déclarait : “Je ne pense pas qu’on ait abordé cette rencontre dans une atmosphère où on avait un surplus de confiance. Au contraire même, on en manquait un peu. En tout cas, ça nous a effectivement rappelé que toutes les équipes progressent. Si on n’y met pas tous les ingrédients, on peut perdre contre n’importe qui.”

En effet, le XV de France Féminin à terminer à la 5ᵉ place de ce classement général de la Coupe du Monde Féminine en Nouvelle-Zélande. En outre, les Bleues ont été les meilleures deuxièmes des trois différentes poules. Une place obtenue grâce à leurs excellentes performances face à l’Afrique du Sud (40 à 5) et les Fidji (44 à 0). Cependant, la première place leur a échappé au profit des Anglaises. Le Crunch de la 2ᵉ journée avait en effet permis aux Britanniques de s’adjuger une première place de poule en s’imposant sur le score de 13 à 7. Les coéquipières de Gaëlle Hermet avaient alors perdu l’un de leur principal facteur X, Laure Sansus. Elles y avaient aussi montré une incroyable performance défensive, qui manquait néanmoins de punch offensif. En quart, les Red Roses auront le droit à un duel aussi iconique que déséquilibré : Angleterre - Australie. Coupe du monde. 24 plaquages pour Mayans, Grisez trop seule, les chiffres marquants de France/Angleterre



L’intégralité du résultat des poules :

Nouvelle-Zélande (15 points) Canada (15 points) Angleterre (14 points) France (11 points) Italie (9 points) Australie (8 points) USA (5 points) Galles (5 points)

Affiches des quarts de finales (heures françaises) :

France - Italie (le 29/10 à 5h30)

Nouvelle-Zélande - Pays de Galles (le 29/10 à 8h30)

Angleterre - Australie (le 30/10 à 2h30)

Canada -USA (le 30/10 à 4h30)

France/Fidji. Vous avez fait la grasse mat' ? Séance de rattrapage avec le meilleur de Twitter



Tous les résultats de la 3ᵉ journée de poule :

Poule 1 :

Australie 13 - 7 Pays de Galles

Nouvelle-Zélande 57 - 0 Écosse

Poule 2 :

Japon 8 - 21 Italie

Canada 29 - 14 États-Unis

Poule 3 :