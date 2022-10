France/Fidji. Vous avez fait la grasse mat' ? Séance de rattrapage avec le meilleur de Twitter

Premier jour de vacances et je te fous une alarme à 8h pour regarder le match de rugby. Le sport aura raison de moi un jour mdr #FRAFIJ #RWC2021

Je l'avais pas encore vu, mais très sympa ce maillot des Fidji et son petit style rétro. #RWC21 #FRAFIJ

Mdr que c faible ce match ! Je préfère regarder canterbury Wellington quel match finale de #bunningsnpc #frafij

Quoi ?!? On ne sait pas rattraper une balle en chandelle ?! #FRAFIJ #FRAFID

On fait vraiment trop de faute de main #FRAFIJ

Déjà trois fautes à 5 mètres de la ligne d' essai adverse. On grille des cartouches #FRAFIJ

Des qu’on arrive a prendre de la profondeur et a mettre de la vitesse on met le fidji a mal #FRAFIJ

Mais on manque encore un peu de structure et d’organisation #FRAFIJ

Les feintes de coup de pied fidjien... on est d'accord, personne n'y crois ... #FRAFIJ #FRAFID

Séreux la stratégie je la comprend pas. Tu mènes 15-0 contre une équipe pas super dangereuse. Quelles se fasses plaisir un peu non ? On leur rend tous les ballons encore #FRAFIJ

Woah les deux piliers fidjiennes ... j'aimerai pas me les prendre sur le coin de la gueule !! #FRAFIJ

#FRAFIJ les Bleues avec quelques imprécisions mènent 20-0 à la mi-temps contre les Fidjiennes valeureuses mais trop pénalisées. Un vrai collectif chez les Françaises et une charnière @PaulineBourdon9 / @JessTremouliere qui fonctionne super bien. Les avants font un super job 👍

Ok c'est pas fou, mais le plan aujourd'hui c'est de gagner avec le BO sans se blesser ou trop se fatiguer Pour l'instant, tout se passe sans accroc Allez les Bleues 🇨🇵 #FRAvFIJ #FRAFIJ

#FRAFIJ les avants comme @GaelleHermet @safizizir Émeline Gros font un travail impressionnant, surtout vu la puissance et le gabarit des avants Fidjienne. Petit point noir : 3 touches pas droites qu’on perd dans les 22 adverses. Fort dommage

Je vais pas mentir je me suis réveillé en souhaitant un peu un scénario France - Tonga 2011 mais ces Bleues sont trop sérieuses.

🏉 #RWC2021 | #FRAFIJ 🇫🇷 20 - 0 🇫🇯 Que c'est dommage... Nous étions à moins de 2mètres de l'en-but 😱 Go go gooooo 🔥 #NeFaisonsXV #TeamOrange pic.twitter.com/jNgMio54t3

On veut tellement mettre ce 4eme essaie qu’on prend pas le temps de construire et on fait n’importe quoi #FRAFIJ