Pourquoi la présence de Damian McKenzie sur le banc n’est pas forcément une bonne chose pour le XV de France ?

Le génie Damian McKenzie se plaît à renverser très souvent les matchs qu’il ne débute pas. Malgré ses 18 points en Irlande, il sera à nouveau sur le banc face à la France…

A tout juste plus de 48 heures du match face aux All Blacks, Fabien Galthié s’avançait en conférence de presse, ce jeudi matin, avec quelques certitudes. Fin technicien au phrasé parfois alambiqué, il n’empêche que le sélectionneur sait ce qui attend les Bleus face aux hommes en noir.

Samedi, il y aura de l’alternance entre jeu devant la défense et jeu haut, beaucoup de courses et de replacement sans ballon. (…) Romain Buros aura environ trente jeux au pied pour une vingtaine de duels directs à jouer en l’air.

Le "professeur" de cette équipe de France avait-il prévu que ce soit de nouveau Beauden Barrett qui tienne les rênes du jeu des All Blacks ? Si la conférence de presse tricolore eut lieu avant l’annonce de la composition néo-zélandaise, c’est bien "Baz" qui portera le numéro 10 ce samedi.

Ce qui annonce une opposition d’autant plus stratégique pour les Bleus. Car en effet, à 33 ans bien tassés, l’aîné des Barrett n’est plus le meilleur joueur du monde qu’il fut entre 2016 et 2018. Moins sublime, moins rapide (même si son accélération est restée intacte), l’homme aux 40 essais en sélection est néanmoins devenu autrement plus métronomique avec les années.

Lui qui sait désormais distiller davantage au pied, façon Thomas Ramos, comme en attestent ses 60 minutes passées sur le pré à Twickenham, il y a deux semaines. C’est d’ailleurs pour cela que Scott Robertson semble finalement vouloir en faire son numéro 10 attitré.

Damian Mckenzie, ce killer de fins de matchs

Son génie, McKenzie, lui, ne l’a pas perdu. De 4 ans plus jeune que Beaudy, le blondinet au sourire de diablotin joue d’ailleurs l’un - si ce n’est le - des meilleurs rugby de sa carrière, sur ces 15 derniers mois.

Car s’il a énormément progressé dans la gestion d’un match (demandez plutôt à l’Irlande), ses fantaisies et ses coups d’éclat sont toujours là. Tant mieux qu’il ne sorte de sa boîte qu’en fin de partie, samedi, alors ?

Quand on sait que nombre d’observateurs le surnomment "Mister Clutch" (comprenez monsieur clinique), pas vraiment. Placé sur un banc habitué à pousser très fort et chargé de puissance avec Aumua, Tuipolotu et consorts, DMac aura donc le rôle de l’impact player, malgré ses 78 kilos tout mouillés.

Très souvent décisif dans le money time d’une partie, le crack de 29 ans se plaît toujours autant à annihiler les espoirs adverses. À l’image de ce qu’il fit en Angleterre plus tôt en novembre, d’une transformation bord de touche (et mauvais pied) à quatre minutes du terme pour faire gagner les Blacks.

Bref, samedi, McKenzie pourrait donc très bien jouer le rôle de dynamiteur qu’incarnait parfaitement Matthieu Jalibert à chaque fois qu’il sortait du banc tricolore, entre 2021 et 2023. Et ça, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleus…