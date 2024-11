XV de FRANCE. Romain Buros, ce bon ''joueur de club'' qui allait défier Beauden Barrett et les All Blacks

Une juste récompense pour cet arrière de 27 ans jamais décevant, qui fêtera sa 1ère cape face aux All Blacks.

Combien sont-ils, au juste, à avoir débuté une carrière internationale face aux All Blacks ? Si l’on écartait tous ceux qui furent jetés dans la gueule du loup lors de tournées hasardeuses à l’autre bout du monde, ce n’est même pas loin d’être unique. Même si Doussain le fit lors d’une finale de coupe du monde (rien que ça) mais en sortie de banc.

Mais Romain Buros en a les épaules, d’après William Servat et le staff du XV de France : "Romain, il est avec nous depuis de nombreuses années. Ça n’a pas toujours été facile pour lui. Il a fait des tournées (au Japon en 2022, N.D.L.R.) sans pour autant être capé. Le garçon a du caractère et il est capable de relever de beaux défis. En clair, Romain Buros est quelqu’un sur lequel on compte beaucoup." (pour Rugbyrama)

Quid du match dans le match à distance à venir avec Beauden Barrett, probablement ? "Ce n'est pas neutre mais quoi de plus beau que de fêter une première sélection face aux plus grands ? […] Aux grands joueurs, les grands matchs et je pense que Romain Buros, lui, fait partie de ces gens-là. Il s'élèvera au niveau de la rencontre. J'ai confiance en lui."

Une juste récompense

Ainsi, il ne fait donc plus guère de doute que le Landais Romain Buros sera titulaire à l’arrière face aux All Blacks, samedi soir. Une récompense inespérée pour ce joueur de 27 ans, toujours dans les radars mais jamais aligné en Bleu, la faute à une concurrence rude (Bouthier, puis Dulin, puis Jaminet et Spring, puis Ramos et Barré) depuis 2020 et sa définitive éclosion.

Mais aussi à un profil dit de "joueur de club", car sans super-pouvoir et peut-être pas aussi magique que ne le sont d’autres garçons de ce groupe France. Reste que Buros fait toujours le taf.

Parmi les joueurs les plus réguliers de l’UBB depuis 6 ans, il compte d’ailleurs 31 essais en 125 titularisations avec le club girondin, dont 10 en 29 matchs la saison passée. Et 4 en 8 rencontres en ce début de saison. Le signe d’un palier de franchi ?

Aux yeux du staff des Bleus, visiblement. Bon relanceur, sûr dans les airs et souvent bien placé, l’Aturin est d’ailleurs passé par les équipes de France jeunes, le Mondial 2017 à la clé.

Cette fois, il découvrira la grande, face aux Blacks. Une occasion de prouver qu’il n’est pas qu’un simple joueur de club, pour une soirée qu’il ressassera probablement encore dans 20 ans, sur les bords de l’Adour…