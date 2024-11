Retour de Barrett en 10, Savea en 7 : La composition épicée des All Blacks face au XV de France

Samedi, le XV de France accueillera la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Une équipe avec quelques absents, mais qui reste très solide.

Dans 2 jours, le XV de France accueillera la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Un affrontement qui génère forcément un peu d’inquiétude du côté des Bleus, qui devront faire face aux absences de cadres que sont les Penaud, Cros et Atonio.

Mais les All Blacks sont humains et déploreront, eux aussi, quelques absences importantes. En l’occurrence, le guerrier et capitaine Sam Cane est blessé, tout comme l’insaisissable ailier Mark Tele’a.

XV DE FRANCE. FICKOU ET ATONIO DE RETOUR, BUROS EN EMBUSCADE : LA COMPO PROBABLE DES BLEUSCe qui va donc entraîner le retour dans le XV de départ de Beauden Barrett, au repos après une commotion le week-end dernier. A l’arrière ? En 10 ? Malgré la performance de Damian McKenzie à Dublin, Scott Robertson a choisi de positionner l’ancien meilleur joueur du monde à l'ouverture, laissant l’arrière à Will Jordan.

Ailleurs, ce sera largement similaire à l’équipe alignée face à l’Irlande, à savoir Jordie Barrett et Rieko Ioane au centre, Scott Barrett et Tupou Va’ai dans la cage.

Même si, en 3ème ligne par exemple, l’absence de Cane conjuguée aux blessures déjà connues de Jacobson, Papali’i et Blackadder offrira sa première titularisation à Finau en 6, laissant l’explosif flanker des Hurricanes, Du Plessis Kirifi, en tribunes, et le jeune Lakai sur le banc.

CUISSES D’ACIER ET RÉFÉRENCE DU SOL, QUI EST DU’PLESSIS KIRIFI, LE NOUVEAU GUERRIER STYLÉ DES ALL BLACKS ?

En première ligne, les solides Williams et Lomax (134kg de moyenne) seront titulaires et entoureront l’expérimenté Codie Taylor, de retour après une commotion.

Le surpuissant Asafo Aumua, excellent en Irlande samedi dernier, aura donc le rôle d’impact player. Ça s'annonce épais !