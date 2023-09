Portela, Amaya... Quelles sont les révélations de cette phase de poules de coupe du monde ?

Comme Imhoff en 2011 ou Arata en 2019, peut-être que l’un des rookies qui a frappé fort depuis le début du Mondial signera en France dans quelque temps...

Samedi après-midi, dans un affrontement 100% latino, l’Argentine sera opposée au Chili pour tenter de rester en vie dans la course à la qualification de cette poule D très ouverte. Une rencontre qui sent la grinta à plein nez, lors de laquelle Juan Imhoff disputera son 11ème match de coupe du monde. Une performance inespérée pour l’ailier de 35 ans, pas appelé en 2019 et qui pensait certainement, à cette époque, avoir fait ses adieux au trophée Webb Ellis.

Mais le meilleur marqueur de l’histoire du Racing 92 est increvable et disputera donc sa 3ème édition d’un Mondial, ce week-end. Douze ans après cette édition en Nouvelle-Zélande où, complètement inconnu au bataillon, il avait pourtant été LA révélation des phases de poule, ce qui lui avait permis, dans la foulée, de s’engager avec le club francilien et de réaliser la carrière que l’on connaît. Qui aura le même type opportunité que l’enfant de Rosario, en 2023 ? Peut-être l’un de ces rookies qui a frappé fort depuis le début de la compétition…

Jeronimo Portela

Au Portugal, vous savez qu’on aime vous parler du trio infernal derrière, Rodrigo Marta/Raffaele Costa Storti//Nuno Sousa Guedes. Il faut dire que lors des deux premières rencontres des Loups dans ce Mondial, les 3 loustics ont mis tout le monde d’accord : Marta a prouvé qu’il avait l’étoffe et la palette des plus grands championnats européens. À l’arrière, Sousa Guedes a montré des appuis comme il n’en existe qu’une poignée sur le vieux-continent et que son jeu au pied était très intéressant. Quant à Storti, l’ailier de Béziers, il a, d’un doublé tonitruant face à la Géorgie, fait comprendre que ses 10 essais en 12 apparitions en Pro D2 n’étaient pas un mirage.

Mais puisqu'on est incapable de départager ces trois garçons dans le fond du terrain, on a choisi de mettre en avant l'ouvreur du Portugal, Jeronimo Portela. Depuis le début de la compétition, le numéro 10 de 22 ans montre de superbes qualités d'animateur mais aussi la qualité de sa patte gauche. Certes, on sent parfois que l'expérience des rencontres du très haut-niveau lui manque encore, mais au vu de sa qualité technique, de son gabarit intéressant (1m90 pour 88kg) et de sa force dans les airs, on ne serait pas surpris qu'il ait à en disputer plein d'autres, à l'issue du Mondial. Le gamin de Lisbonne aura-t-il l'opportunité de venir exprimer son talent en France, dès le mois de novembre ? C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite…

Balthazar Amaya

Comme nous, vous avez probablement découvert cet arrière/ailier uruguayen face aux Bleus. Auteur d’un essai après avoir effacé les plaquages de Vincent et Jaminet, c’est le match d’Amaya dans sa globalité qui avait attiré notre œil. Adroit sous les ballons hauts, très athlétique (1m85 pour 90kg), rapide et plein de mordant, le 3/4 du CA Peñarol a confirmé ça face à l’Italie malgré la défaite, avant d’être décisif dans la victoire face à la Namibie, lors de laquelle il a planté du doublé. Avec 3 essais en 3 matchs et la quasi-intégralité de ses duels gagnés, le Sud-Américain de 24 ans pourrait avoir la cote dans les prochaines semaines. Jusqu’à marcher dans les pas de son compère Santiago Arata, recruté par Castres en 2020 ?

Que sait-on de lui, au juste ? À vrai dire, rien, si ce n’est que cette belle bête d’origine tongienne flirte avec les 2m et les 125kg, et qu’elle évolue en Top League. Sinon, que le 2ᵉ ligne homonyme d’un demi de mêlée all black amène beaucoup de puissance et de capacité de franchissement au Japon dans ce Mondial, à l’image de son doublé inscrit face au Chili. À revoir face aux colosses samoans et à l’Argentine.

Simione Kurovoli

Inconnu du public, même averti car très peu utilisé avec les Fidjian Drua et numéro 2 à son poste en début de compétition, le demi de mêlée de 24 ans a bousculé la hiérarchie, depuis. Auteur de 14 pts face à l’Australie et grand artisan de la victoire des Fidji dans ce match, le dynamiteur s’est surtout illustré par sa réussite face aux perches, avec un 100% au pied. Il débutera à nouveau face à la Géorgie, au sein d’une équipe qui se cherchait désespérément un buteur.

Cam Roigard

