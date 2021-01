[POINT TRANSFERT] Trinh-Duc intéresse en Pro D2, CJ Stander vers le Top 14 ?

L'ouvreur du Racing François Trinh-Duc ainsi que le 3e ligne international irlandais agitent le marché des transferts ces derniers jours en Top 14 et Pro D2.

CJ Stander serait dans le viseur de la formation bordelaise selon les médias irlandais. L'UBB chercherait à se renforcer au poste de 3e ligne suite aux possibles départs de deux numéros 8. L'international irlandais est actuellement en négociations avec sa fédération. Il n'est pas impossible qu'il cherche à faire monter les enchères comme cela avait été le cas en 2017 lorsque Montpellier lui avait proposé un contrat juteux. Engagé avec le Munster, Stander sera en fin de contrat cette saison.



Selon Actu Pro D2, le pilier de Montauban Christopher Vaotoa pourrait débarquer à l'UBB. Pour rappel, il avait été prêté par le Stade Français.

François Trinh-Duc pourrait ne pas être conservé par le Racing 92. Si Bordeaux lorgne l'ancien ouvreur des Bleus, le FCG aurait également l'oeil celui qui a aussi porté les couleurs de Montpellier selon le Midi Olympique. [POINT TRANSFERT] Picamoles se propose à Toulouse, un Wallaby à Oyonnax, le LOU prolonge ses cadres

Alors qu'il était annoncé partant, notamment à l'USAP, l'Argentin Benjamin Urdapilleta a prolongé jusqu'en 2022 avec le CO.

Stade Français

Le 3e ligne Charlie Francoz a été prêté à Aurillac jusqu'à la fin de la saison.

L'ouvreur des Quins Marcus Smith ne viendra pas contrairement au 3e ligne néo-zélandais Jordan Taufua qui vient compenser les absences de Bastareaud et Gallan. Le LOU pourrait éventuellement se tourner vers son compatriote West, non conservé par le Stade Rochelais. En paralèlle, le pilier Hamza Kaabech a prolongé jusqu'en 2023. [POINT TRANSFERT] Bayonne vise Jones, pas de retraite pour Beauxis, West intéresse plusieurs cadors

TRANSFERT. TOP 14. L'ASM s'offre le Puma Tomas Lavanini !

Dans le même temps, l'ASM a officialisé la signature jusqu'à la fin de la saison du 2e ligne néo-zélandais Joel Everson, qui évoluait au Japon.

Pro D2

En fin de contrat avec Valence-Romans, l'ouvreur Maxime Javaux serait dans le viseur de Colomiers. Le club a prolongé le pilier Hugo Djehi jusqu'en 2024. Le pilier de Bayonne Toma’akino Taufa a pour sa part refusé l'offre de Colomiers.

Oyonnax

Prolongation de contrat pour l’ouvreur Yohan Le Bourhis avec l'USO jusqu'en 2024.

L'ancien joueur de Toulon et Pau Steffon Armitage se sent bien au BO. Il a prolongé jusqu'en 2022.

Mont-de-Marsan

Le Midol nous apprend que le Gallois Dan Baker (3e ligne) a demandé à être libéré. Le Stade Montois a trouvé son remplaçant en la personne de Pio Muarua, libéré de son côté par Vannes.

En charge des 3/4, Julien Seron partira à la fin de la saison.

Le pilier Mohamed Loukia prolonge jusqu'en 2024, soit 15 saisons au club.

Nevers

Andrzej Charlat pourrait rejoindre l'USON en provenance de Provence Rugby.

L'ancien joueur du Racing 92 Leone Nakarawa ira à l'Ulster la saison prochaine. Il a signé pour une saison.

Nouvelle-Zélande

La star de la NRL Roger Tuivasa-Sheck pourrait quitter le rugby à XIII pour rejoindre le XV avec l'intention de postuler pour les All Blacks en vue de la Coupe du monde 2023 en France. Ce n'est pas la première qu'on parle d'un changement de discipline pour ce joueur très spectaculaire. VIDEO. Et si Roger Tuivasa-Sheck venait casser des chevilles avec les All Blacks ?