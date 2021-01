TRANSFERT. TOP 14. L'ASM s'offre le Puma Tomas Lavanini !

Clermont a annoncé l'arrivée du 2e ligne international argentin Tomas Lavanini. Il rejoindra l'ASM à la fin de la saison en provenance de Leicester.

Un Argentin de plus en Top 14 ! Ce jeudi, l'ASM a annoncé la signature pour les deux prochaines saisons de Tomas Lavanini (28 ans, 56 sélections). Le solide deuxième ligne des Pumas (2m02, 130 kg) rejoindra Clermont à la fin de la saison de Premiership. Il évolue actuellement à Leicester depuis son départ des Jaguares en 2019. Cette saison, il n'a joué que deux matchs avec les Tigers. Clermont attend beaucoup de l'Argentin qui viendra remplacer Sitaleki Timani qui "a décidé, pour raisons personnelles et de façon anticipée de quitter le club avant le terme de son contrat", explique le club auvergnat. Ce dernier était pourtant lié jusqu'en 2022 avec l'ASM. Il partira le 15 février prochain. Il était à Clermont depuis cinq saisons.

Lavanini sera en concurrence avec les Tricolores Jedrasiak et Vahaamahina. "Tomas est un joueur de classe mondiale, qui figure parmi les spécialistes les plus reconnus à son poste au niveau international. Il incarne la combativité et l’état d’esprit du pack argentin dont on connait bien le caractère et la réputation", a commenté Franck Azéma. Tomas Lavanini, qui a participé à deux Coupes du monde, avait notamment été jusqu'en finale du Super Rugby en 2019 avec les Jaguares face aux Crusaders. Pour rappel, l'Argentin a déjà évolué en France, c'était lors de la saison 2014/2015 sous les couleurs du Racing 92. Il avait participé à 9 matchs de Top 14 (5 titularisations) et une rencontre de Champions Cup.