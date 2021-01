[POINT TRANSFERT] Bayonne vise Jones, pas de retraite pour Beauxis, West intéresse plusieurs cadors

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts ces derniers jours en Top 14 et Pro D2.

Le Midol annonce que l'Aviron aurait le centre international écossais Huw Jones dans le viseur. Ce serait un sacré coup. Il arrive en fin de contrat avec Glasgow. La formation basque pourrait engager un ouvreur. Pisté par le FCG, le Sud-Africain Tristan Tedder, actuellement à Toulouse mais prêté par Béziers, intéresse aussi Bayonne. Dans le même temps, Guillaume Ducat a prolongé jusqu'en 2023.

Section Paloise

Pau aurait deux entraîneurs dans le viseur selon Sud Ouest et Midi olympique : Xavier Garbajosa, remercié par Montpellier, et Sébastien Piqueronies, en charge des catéorgies jeunes au sein de la Fédération. Section Paloise - Nicolas Godignon et Frédéric Manca vers la sortie ?

Montpellier

Stade Toulousain

L'ouvreur néo-zélandais Ihaia West ne sera pas conservé. Le LOU, Clermont et désormais Montpellier s'intéressent à son profil.

Pro D2

Prolongation de Yohan Le Bourhis jusqu'en 2023 et arrivée de Jules Soulan en provenance de Colomiers à Oyonnax. Lionel Beauxis va-t-il prendre sa retraite ? Et bien non si on en croit sa femme qui a confirmé qu'il va quitter l'USO mais qu'il continuera de jouer.

L'ouvreur des Harlequins Brett Herron intéresserait le BO selon The Rugby Paper.

Colomiers

Le pilier international du Tonga Tomakino Taufa pourrait débarquer à Colomiers. Il ne sera pas conservé par Bayonne et pourrait arriver très prochainement.

Nevers

Signature jusqu'à la fin de la saison du 2e ligne de Mâcon Philip du Preez.

Kilian Tripier débarque à l'USM comme joueur supplémentaire en provenance de Hyères-Carqueiranne.

Passé par l'UBB, Tian Schoeman débarque à Bath en provenance des Cheetahs.

Newcastle

Les Newcastle Falcons seraient prêts à offrir un contrat à Danny Cipriani jusqu'à la fin de la saison après son départ soudain de Gloucester.

Harlequins

Les Newcastle Falcons et les Northampton Saints ont Chris Ashton dans le viseur.

Glasgow

L'ancien joueur du Munster Ian Keatley quitte Trévise pour l'Ecosse.

Édimbourg

L'international écossais Blair Kinghorn a prolongé avec Édimbourg.