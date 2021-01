TRANSFERT - Et si Michael Cheika débarquait en Top 14 la saison prochaine ?

Piste privilégiée de Mohed Altrad, l'ancien sélectionneur des Wallabies Cheika pourrait débarquer à Montpellier en juin prochain.

Ce n'est un secret pour personne : Mohed Altrad aime le gratin. Autrement dit la crème de la crème, l'élite dans toutes les lignes, quelquefois au détriment de la mise en conformité de tout son petit monde. Avec les piètres résultats de son cador annoncé Montpellier cette saison, le président du MHR a donc licencié récemment son manager Xavier Garbajosa, pourtant adoubé par ses soins lors de sa venue dans l'Hérault. Depuis, le directeur du rugby Philippe Saint-André est devenu entraîneur principal, mais il se dit que l'ancien sélectionneur tricolore ne devrait pas faire plus qu'assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

Urios à Montpellier ? Marti dément et adresse un léger tacle à Altrad

Alors, le milliardaire né en Syrie a réactivé ses pistes les plus fantasmagoriques. L'option Urios ayant été balayée d'un revers de main par Laurent Marti, le président du groupe Altrad aurait recontacté l'un de ses premiers choix. D'après les informations de Rugbyrama, le septuagénaire songerait à Michael Cheika, le sélectionneur des Wallabies de 2014 à 2019, pour pourvoir son poste de "head coach". Pour rappel, l'ancien troisième ligne de 53 ans avait déjà failli rejoindre les Cistes fin 2019, avant d'être doublé sur le fil par PSA. L'homme aux lunettes avait alors filé la main aux Pumas de son ami Mario Ledesma en 2020, avant de prendre les rênes... de la sélection libanaise de rugby à XIII en novembre dernier. Au-delà de ses qualités de technicien unanimement reconnues, Cheika a pour lui de parler parfaitement le français - lui qui est passé par Castres dans les 90's et le Stade Français au début des années 2010 -, condition a priori sine qua none pour prendre la tête du MHR aujourd'hui.

Si les négociations aboutissaient, l'Australien arriverait en juin prochain dans l'Hexagone. Ce ne serait qu'un énième changement de coach pour le MHR, après les évictions de Fabien Galthié, Jake White, Vern Cotter ou Xavier Garbajosa, le dernier en date, depuis fin 2014.