Urios à Montpellier ? Marti dément et adresse un léger tacle à Altrad

Laurent Marti a repris de volée Mohed Altrad, ce dernier étant intéressé pour s'attacher les services de Christophe Urios selon Midi Olympique.

C'est une rumeur qui a pris forme en début de semaine. Lundi, Midi Olympique nous informait que Mohed Altrad aurait des vues sur Christophe Urios, manager de l'Union Bordeaux-Bègles. L'homme fort du MHR avait décidé de limoger Xavier Garbajosa en début de mois, après la défaite survenue face à Toulouse, le remplaçant par Phillippe Saint-André alors directeur sportif du club. Ce dernier, a précisé qu'il ne souhaitait pas s'éterniser à ce poste. Dans ces conditions, les Cistes sont à la recherche coûte que coûte d'un entraîneur pour le prochain exercice. Le nom de Christophe Urios a donc visiblement été coché.

Cependant, invité de l'émission Top Rugby, Laurent Marti le président du club girondin, a précisé qu'il était impossible d'approcher son entraîneur, encore sous contrat et ce jusqu'en 2023 : ''Quand Baptiste Serin a commencé à éclater, et qui lui restait deux ans et demi de contrat, il a été approché par Toulon et Montpellier, alors qu'il avait encore presque trois ans de contrat. C'est de là qu'est sorti entre guillemets l'amendement Serin. C'est-à-dire que j'avais proposé à la LNR qu'on légifère sur cela, qu'on empêche un club de contacter un joueur à qui il reste plus d'une année de contrat. Sinon c'était trop facile de déstabiliser un club. Vous faites venir un jeune joueur qui gagne 2 puis un autre lui promet 10 et qu'est-ce qu'il se passe ? Cela a été adopté par la Ligue et très bien appliqué, parce qu'on entend plus parler de ce problème. Heureusement qu'on l'a fait. C'est valable également pour les entraîneurs. Si ce président pense qu'il peut virer des entraîneurs tous les 1 an et demi, après en avoir fait passer quatre ou cinq, qui ont réussi ailleurs ou qui ont réussi avant, et que c'est la solution, peut-être se trompe-t-il [...] Le président c'est celui qui donne l'âme d'un club [...] Changer d'entraîneur ce n'est pas forcément la bonne solution et essayer de récupérer un entraîneur sous contrat, ce n'est peut-être pas la bonne solution''. Marti a ensuite mis fin aux rumeurs, confirmant qu'Urios honorerait son contrat : ''Christophe ça se passe très bien et on va aller au bout ensemble.''

Le président Bordelo-bèglais a ensuite calmé le jeu avec son homologue montpelliérain, sans pour autant oublié de lui adresser un petit tacle : ''Je ne suis pas certain qu'il ait fait cette démarche. Je n'en ai pas la preuve. Aujourd'hui, il vient de virer son cinquième entraîneur. Il en a mis un, on nous dit qu'il ne sait même pas s'il va finir la saison, on ne sait plus où on en est. Il cherche donc des solutions et quand vous cherchez des solutions vous réfléchissez aux meilleurs. Christophe fait partie des meilleurs. Mais ce n'est pas parce qu'il pense à une solution qu'elle va s'appliquer.'' Le débat semble clos.

Crédit Vidéo: ubbrugby