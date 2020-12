Section Paloise - Nicolas Godignon et Frédéric Manca vers la sortie ?

Les co-managers Nicolas Godignon et Frédéric Manca ne prendront pas part à la préparation du match de la Section Paloise face à Worcester en Challenge Cup.

La défaite au Hameau face à Castres 13-17 aura été celle de trop pour la direction de la Section Paloise. Dans uncommuniqué, on apprend que "les co-managers Nicolas Godignon et Frédéric Manca prennent du recul". Les deux entraîneurs ne seront pas aux côtés de leurs joueurs pour préparer le match de Challenge Cup face à Worcester ce week-end. Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Paul Tito prennent le relais. Une réorganisation qui intervient alors que Pau a enchaîné six défaites en championnat dont trois à la maison. Les Palois avaient pourtant démarré la saison 2020/2021 par un superbe succès à Montpellier. Leur dernière victoire remonte au 17 octobre face à l'UBB.