[POINT TRANSFERT] Beauden Barrett au Japon, Béziers continue son marché, un Wallaby Pau

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 et en Pro D2.

Blues

A peine arrivé aux Blues, Beauden Barrett va déjà partir. Pour mieux revenir. L'ouvreur des All Blacks va effectuer une pige non pas en Europe mais au Japon. Il s'est engagé pour une saison avec les Suntory Sungoliath. Il ne jouera donc pas en Super Rugby en 2021 mais sera de retour pour préparer la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. On parle d'un salaire annuel proche des 900 000 euros. Ce n'est pas le premier all black à se voir offrir un bon de sortie par sa fédération avec qui il a prolongé pour quatre ans.

Mike Harris (31 ans, 10 sélections) débarque à la Section paloise pour les deux prochaines saisons. Il retrouve le Top 14 puisqu'il avait déjà joué pour Lyon. Le jeune pilier Omar Odishvili a pour sa part signé son premier contrat pro d'une durée d'une saison.

Paris

Officialisation des arrivées du 2e ligne argentin Marco Kremer (22 ans, 28 sélections) jusqu'en 2023 et du pilier géorgien Vasil Kakovin (30 ans, 14 sélections) pour une saison. Dans le même temps, on note les départs des Sud-africains Lionel Mapoe et Ruan Combrick, arrivées l'an passé.

Le Stade toulousain a officialisé la signature jusqu'en 2022 du demi de mêlée rochelais Alexis Balès.

Toulon

Le RCT prête son demi de mêlée Yoan Cottin (22 ans) à Agen pour la saison à venir.

Lyon

Joris Moura, ouvreur de 20 ans, est prêté à Vannes jusqu'en 2021.

Le 2e ligne Dan Malafosse n'est pas conservé par le CAB contrairement à Steevy Cerqueira, qui prolonge à un poste similaire.

Le Midol évoque l'international gallois aux 80 sélections Taulupe Faletau et le Tricolore Pierre Aguillon. L'Anglais Courtney Lawes ne viendra pas. Le centre Apimeleki Nawaqatabu ne sera pas conservé et pourrait rejoindre la Nationale du côté de Narbonne. Qui de son côté annonce le départ pour l'ASBH du 3e ligne Clément Bitz (25 ans). Michael Cheika futur coach de Béziers ? Plus que jamais !

Frans Van Wyk débarque à l'USO pour une saison suite au départ à la retraite de Marc Clerc.

Nevers

Narbonne sera aussi le point de chute du demi de mêlée polyvalent Stelio Bassaguet, prêté par l'USON pour une saison.

SA XV

Le Mag Sport envoie le talonneur Mehdi Boundjema à Albi, nouveau pensionnaire de Nationale.

L’ouvreur Romain Sola reste à Aix-en-Provence pour une saison de plus. Nicolas Bézy l'a imité jusqu'en 2022.

Départ du centre Robert Lilomaiava pour Dax (1 saison). Il imite le pilier Asa Faitotoa, de retour dans les Landes en Nationale.

Dax pourrait aussi compter sur l'ancien Biarrot Elis Levi (33 ans).

Le talonneur Raphaël Carbou quitte Perpignan pour Carcassonne avec un contrat de deux ans à la clé.

Rugby à XIII

Dragons Catalans

L'ancien arrière des Wallabies Israel Folau a prolongé jusqu'en 2021 avec les Dragons Catalans.

