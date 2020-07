TOP 14 - Changement dans le staff au Stade Rochelais.

Le club maritime va légèrement faire évoluer son staff pendant cette intersaison, avec le départ de l'un de ses membres.

Cinquième, c'est la place qu'occupait le Stade Rochelais avant la suspension (puis l'arrêt définitif) du TOP 14. Coronavirus oblige, le club maritime ne reverra pas les phases finales en 2020. Mais nul doute que l'objectif des hommes de Ronan O'Gara sera de les atteindre l'an prochain... Ce mardi, on apprend que l'Irlandais va devoir composer avec un changement au sein de son staff technique.

Spécialiste de la touche et de la mêlée, Akvsenti Giorgadze s'en va.

Sur le site du Stade, on apprend que les deux parties "se sont entendus pour mettre un terme à leur collaboration à l'issue de l'exercice 2019-2020, deux saisons avant le terme prévu par le contrat qui les liait." La raison ? Le Géorgien "a exprimé sa volonté de diversifier et d'enrichir son expérience professionnelle et d'envisager de nouvelles perspectives."

Passé par le XV de France comme consultant, Giorgadze était d'abord consultant de 2012 à 2015, puis à temps plein depuis cinq ans.