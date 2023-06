Les Fidji vont-ils aligner leur meilleure équipe de tous les temps durant la coupe du monde ?

Tuisova, Waisea, Radradra, Botia, Mata, Yato... Vous ne savez plus où donner de la tête en regardant cette équipe fidjienne. Sera-t-elle la surprise du Mondial ?

Ce mardi matin, vous avez peut-être vu au réveil que les Fidji avaient sorti un groupe réduit de 45 à 39 joueurs pour préparer la Coupe du monde. Un peu comme le connaîtrons les Bleus à l'issue de leur préparation qui les verra bouger de Monaco à Capbreton en passant par Marcoussis. Du côté des "exclus" chez les hommes du Pacifique, on retrouve notamment le Castrais Adrea Cocagi et le Briviste Setareki Tuicuvu, mais surtout, pour voir plus loin, un groupe absolument phénoménal. Le 5 de devant a toujours été le point faible des Fidji, vous dîtes ? C'est vrai.

RUGBY. Les Fidji appellent 14 joueurs évoluant en France pour préparer la Coupe du MondeCette année et au moins dans le XV de départ, les hommes de Simon Raiwalui devraient pouvoir compter sur une cage relativement correcte. Qu'ils soient Peni Ravi, Sam Matavesi ou Luke Tagi, tous sortent d'une saison positive et évolueront dans la première division de leur pays de résidence lors du prochain exercice. Un cran plus bas et selon les choix des coachs, l'attelage a de quoi être solide entre les Mayanavanua, Tagitagivalu, Ratuniyarawa ou encore Peceli Yato qui peut y dépanner.

Pour ce qui est du reste et à l'exception de la charnière, c’est Byzance. En 3ème ligne, on devrait logiquement et "équilibrement" retrouver un trio composé de Yato, Levani Botia et Viliame Mata. Mais le surpuissant Albert Tuisue ou le remuant Kitione Kamikamica du Racing 92 auront également de sérieux arguments à faire valoir. Si les habitués Franck Lomani et Ben Volavola devraient encore faire ce qu’ils peuvent dans la conduite du jeu, au centre ou dans le triangle arrière, on a clairement l’impression d’être sur la Playstation. Regardez plutôt le milieu de terrain : le joueur le plus impressionnant du Top 14 cette saison Josua Tuisova, mais aussi le Toulonnais Waisea et le futur Lyonnais Semi Radradra. Autrement dit, trois joueurs qui peuvent ou ont pu prétendre au titre de centre le plus injouable de la planète. Et encore, on n’évoque pas Kalaveti Ravouvou, excellent en Super Rugby depuis 2 ans, ni l’ancien All Black Seta Tamanivalu, qui a changé de sélection en 2022. Finalement, le plus dur sera de choisir !

Vers un triangle arrière 100% "français" ?

Quid du triangle arrière ? Oh, 3 fois rien… Si les garçons précédemment ont tous la particularité de pouvoir également jouer sur les extérieurs, les sélectionnés que vous connaissez en tant qu’ailier se nomment Jiuta Wainiqolo et Vinaya Habosi. Le Toulonnais de 24 ans sort d’une saison à 15 essais toutes compétitions confondues tandis que le néo-Racingman, bien qu’en légère surcharge pondérale, a montré en peu de temps qu’il faisait partie lui aussi de cette trempe de joueurs capables de faire basculer un match sur le moindre ballon. Enfin, petite particularité de ce groupe, il ne comporte aucun arrière de formation. Parmi les autres ailiers/arrières mentionnés, ni Ravutaumada ni Droesese n'ont l'habitude d'évoluer avec le 15 dans le dos. Même si, et bien que sélectionnée au poste de centre, la bombe de l'Aviron Bayonnais Sireli Maqala y a été alignée à plusieurs reprises lorsqu'elle jouait encore aux Fidji...