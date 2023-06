VIDEO. U20. Avec Waqa, le frère de Napolioni Nalaga, la relève est assurée chez les Fidji !

Dans la poule de l'Australie, de l'Irlande et de l'Angleterre, les moins de 20 ans des Fidji peuvent compter sur un joueur très talentueux : Waqa Nalaga, le frère de Napolioni.

RUGBY. INSOLITE. L'impensable reconversion de Napolioni Nalaga aux FidjiMalgré leur défaite face aux Australiens 46 à 37 lors de la Coupe du Monde U20, les jeunes Fidjiens ont prouvé au monde entier de quoi ils étaient capables. En témoignent d'ailleurs les 4 essais inscrits lors de ce premier match. Et parmi eux, l'on retrouve une réalisation signée Waqa Nalaga, le petit frère de la légende de l'ASM et des Fidji, Napolioni. Jouant au poste de premier centre chez les U20 des Hurricanes, le jeune Fidjien fut le premier joueur de son équipe à passer la ligne d'en-but, après un excellent service de son ouvreur Isaiah Ravula, qui n'est autre que le neveu du All Black Richie Mo'unga !

Fast hands and fast feet



Gassing away is Waqa Nalaga for Fiji 🇫🇯#WorldRugbyU20s | @fijirugby pic.twitter.com/k5Ypd54GeM — World Rugby (@WorldRugby) June 24, 2023

Dans la famille Nalaga, je voudrais le frère, Inoke, recruté par Agen [VIDEO]Comme quoi, le rugby peut bel et bien être une affaire de famille ! Car si l'on ne présente plus les Tuilagi ou encore les Taofifenua, les Nalaga ne sont pas en reste. Et si Napolioni reste le plus connu, notons que son petit frère, Inoke, joue actuellement du côté d'Agen, au poste d'ailier. Sans parler bien sûr de leur père, Kavekini, qui fut international fidjien dans les années 80 (ce dernier a d'ailleurs disputé la Coupe du Monde 1987). Un parcours que pourrait suivre Waqa Nalaga, qui a fait forte impression lors de la rencontre face à l'Australie. Dans la poule de l'Irlande et de l'Angleterre, les U20 Fidjiens devront néanmoins faire preuve de plus de constance lors des prochaines rencontres, chose qui leur a fait défaut face aux Australiens ce week-end. Et qui sait, avec des talents comme Nalaga, Ravula ou encore Murray, il est tout à fait possible que les Fidji créent la surprise, que ce soit face aux Irlandais ou contre l'Angleterre...

