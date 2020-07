Dans la famille Nalaga, je voudrais le frère, Inoke, recruté par Agen [VIDEO]

Cette semaine, le SU Agen a fait le point sur son centre de formation sur son site officiel. Annonçant pas moins de onze départs pour seulement six arrivées. Parmi eux, on trouve notamment un jeune sud-africain Tyrone Rose, beau bébé de 2m01 et 115kgs évoluant en deuxième ligne ; et un ailier d'origine fidjien Inoke Kurukuruvakatini annoncé à 1m80 pour 92kgs. Jusqu'ici rien d'affolant si ce n'est que ce dernier est le frère d'une figure très connue du Top 14 : un certain Napolioni Nalaga. L'ailier a fait les beaux jours de Clermont avant filer à Lyon puis de poursuivre sa carrière à l'étranger.

Agen Espoirs have signed young former Fiji U18 wing Inoke Kurukuruvakatini (who if it is the same person referenced in this article is the brother of Clermont legend Napolioni Nalaga who he visited France to see play back in 2009: https://t.co/PnyaQLzBm3). https://t.co/evmvxPmMDv