RUGBY. Les Fidji appellent 14 joueurs évoluant en France pour préparer la Coupe du Monde

Après l’Italie, c'est au tour des Fidji de piocher dans les championnats tricolores pour composer le groupe de préparation à la Coupe du Monde 2023 : Quatorze joueurs de Top 14 et Pro D2 en font partie.

Yato, Botia, Tuisova… Les stars du Top 14 sont bien présentes dans le groupe des Fidji convoqué pour les matchs de préparations à la Coupe du Monde 2023. En tout, ils sont 13 joueurs à évoluer au plus haut niveau du rugby français. Le pilier Luke Tagi, seul sélectionné de Pro D2, vient compléter la liste des pensionnaires des championnats français. La franchise des Fijian Drua est logiquement ultra-représentée dans cette liste avec pas moins de 23 appelés.

L’unique représentant de la seconde division française, Luke Tagi, vous dit sûrement quelque chose. Pour cause, au cours des saisons 2019/20 et 2020/21 il évoluait sous les couleurs du Stade Français (22 matchs). Depuis, il fait le bonheur de Provence Rugby avec qui il a marqué huit essais ! Une statistique remarquable pour un pilier. Tagi compte déjà cinq sélections avec les Fidji et pourrait vivre à l’âge de 25 ans sa première coupe du monde, avant de rejoindre l’Aviron Bayonnais avec qui il s’est engagé jusqu’en 2026 en décembre dernier.

Luke Tagi, pilier droit d'Aix en Provence s'engage à l'Aviron Bayonnais à partir de la saison prochaine jusqu'en 2026



Bienvenue chez toi, Ongi Etorri Luke 🔵⚪ pic.twitter.com/PWo4upmjrV — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) December 21, 2022

Première cap pour le Palois Tagitagivalu

Lekima Tagitagivalu est le seul “nouvel appelé” parmi les Fidjiens évoluant en France. Le polyvalent deuxième/troisième ligne est l’homme d’un seul club. Il a rejoint le centre de formation de la Section Paloise en 2015 et compte aujourd’hui 76 matchs sous les couleurs béarnaises. Malgré son imposant gabarit (1,90m ; 110kg) Tagitagivalu est très mobile. Il est autant précieux offensivement qu’efficace défensivement. Un joueur complet qui pourrait vivre ses premiers matchs sur la scène internationale.

Les hommes de Simon Raiwalui défieront les Tonga (22 juillet), les Samoa (29 juillet) et le Japon (5 août). Pour rappel, les Fidji évolueront dans la poule C lors du mondial en France. Un groupe relevé dans lequel ils devront batailler face au Pays de Galles et l’Australie sans tomber dans les pièges du Portugal et de la Géorgie pour espérer se qualifier en quarts de finale.

La liste complète :

Peni Ravai (Queensland Reds), Haereti Hetet (Fijian Drua), Eroni Mawi (Saracens), Meli Tuni (Fijian Drua), Samuela Matavesi (Northampton Saints), Tevita Ikanivere (Fijian Drua), Zuriel Togiatama (Fijian Drua), Mesulame Dolokoto (Fijian Drua), Mesake Doge (Fijian Drua), Luke Tagi (Provence Rugby), Samu Tawake (Fijian Drua), Jone Koroiduadua (Fijian Drua), Isoa Nasilasila (Fijian Drua), Apisalome Ratuniyarawa (London Irish), Temo Mayanavanua (Lyon), Albert Tuisue (Gloucester Rugby), Peceli Yato (Clermont), Lekima Tagitagivalu (Pau), Joseva Tamani (Fijian Drua), Te Ahiwaru Cirikidaveta (Fijian Drua), Levani Botia (La Rochelle), Viliame Mata (Edimbourg Rugby), Meli Derenalagi (Fijian Drua), Vilive Miramira (Fijian Drua), Kitione Kamikamica (Racing 92), Frank Lomani (Fijian Drua), Simione Kuruvoli (Fijian Drua), Peni Matawalu (Fijian Drua), Teti Tela (Fijian Drua), Ben Volavola (Racing 92), Caleb Muntz (Fijian Drua), Josua Tuisova (Lyon), Kalaveti Ravouvou (Fijian Drua), Adrea Cocagi (Castres), Waisea Nayacalevu (Toulon), Iosefo Masi (Fijian Drua), Seta Tamanivalu (Toshiba Brave Lupus Tokyo), Vinaya Habosi (Racing 92), Jiuta Wainiqolo (Toulon), Selestino Ravutaumada (Fijian Drua), Ilaisa Drosese (Fijian Drua), Setareki Tuicuvu (Brive), Semi Radradra (Bristol Bears), Sireli Maqala (Bayonne), Vilimoni Botitu (Castres).