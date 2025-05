Le Top 14 comme exutoire ? Ce que Costes et Toulouse veulent prouver contre Toulon

Touché mais pas abattu, Paul Costes garde le cap. Après l’amère élimination en Champions Cup, le centre toulousain se projette sur le choc de samedi face à Toulon, au Vélodrome.

Touché mais pas coulé. Une semaine après la défaite en demi-finale de Champions Cup face à l'UBB, le Stade Toulousain se remet en ordre de marche. Direction le Vélodrome pour un choc face à Toulon, ce samedi 10 mai, en Top 14. Et pour Paul Costes, pas question de sombrer dans la frustration : le Top 14 est désormais l’unique obsession, comme le confie au Midi Olympique.

"On ne va pas dire que le switch a été facile… forcément, c'est très décevant", reconnaît le jeune centre du Stade, encore marqué par l'élimination. "Mais on juge la qualité d'un athlète à la façon dont il se relève, plutôt qu'à la façon dont il perd. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un de bien plus qualifié (rires). Mais je m'appuie sur cette phrase."

Un gros test au Vélodrome (et pas un simple remake)

Le contexte est posé : c'est un tout autre match, même si les souvenirs du quart de finale européen remporté à Mayol d'un point sur un coup de pied victorieux de Ramos restent dans les têtes. Le RCT, deux places derrière au classement, reste sur un revers à Vannes et veut frapper fort à Marseille après une semaine de repos forcé. Gabin Villière a d'ailleurs déjà mis la pression en qualifiant ce match de "test de maturité" pour Toulon (voir ici). Mais du côté toulousain, l'heure est à l'union sacrée. "C'est une bonne chose de repartir tout de suite au combat avec un gros match, plutôt que d'avoir deux semaines sans jouer", explique Costes. "Là, il n'y a pas le choix, il faut revenir tout de suite."

Rester debout, ensemble

Dans un groupe touché par l’échec européen, la cohésion reste intacte. “Le groupe vit bien. On a gardé un peu cette amitié et cette bonne ambiance qui peut, j’espère, nous faire gagner encore des titres.” La recette ? Enchaîner, rester dans le rythme, et surtout... jouer. “Ce qu’on aime, c’est jouer, tenter des coups, s’adapter à ce qu’on peut retrouver.”

Et ce Toulon-là, renforcé et revanchard malgré ce qu'en disent les joueurs, ne sera pas là pour relancer la dynamique des Toulousains. Les Stadistes devront donc s'attendre à un bras de fer intense. "Leurs centres sont très costauds, ce sont de très bons joueurs. Je vais me concentrer sur moi plutôt que sur eux, mais j'espère que ça va être un bon match."

Avec une place dans le Top 2 en jeu, chaque point compte. La compo probable de Toulouse s’annonce solide, même sans Thomas Ramos, Mauvaka ou encore Kinghorn et Dupont. “Pour le bien du groupe et de chacun, on préfère jouer un gros match de rugby plutôt que de rester chez nous.” Et ça tombe bien : ce samedi, le Vélodrome promet d’être incandescent. Le Top 14 n’attend pas. Le Stade Toulousain non plus.