TOP 14. Toulouse, ''pas une Revanche'', mais un (gros) test de maturité pour Gabin Villière et le RCT ?

Samedi, Toulon retrouve Toulouse au Vélodrome pour un choc de haut de tableau. Gabin Villière prévient : pas de revanche annoncée, mais un test capital en vue des phases finales.

Le Vélodrome va encore vibrer rugby ce samedi 10 mai avec un choc aux allures de phase finale entre le RCT et le Stade Toulousain. Quelques semaines après la cruelle défaite en Champions Cup à Mayol, Gabin Villière retrouve les Rouge et Noir… mais refuse d’y voir un esprit de revanche.

"Ce n’est pas un match à élimination directe"

Interrogé par le Midi Olympique à l’approche de cette affiche très attendue, l’ailier international toulonnais a voulu évacuer toute notion de revanche : "On ne l’aborde pas du tout comme une revanche. Ce n’est pas un match à élimination directe. Le contexte est différent, même si on a conscience que c’est une rencontre très importante par rapport au classement."

Avec seulement deux longueurs de retard sur l'UBB, 2e, un succès combiné à un revers bordelais à Montpellier, serait une excellente opération. Un discours lucide, empreint de maturité, alors que le souvenir de sa faute en demie en fin de partie face à Toulouse hante encore son esprit. Et ce, même s'il a reçu beaucoup de soutien de la part de ses coéquipiers et des supporters du RCT.

Un choc pour le haut de tableau

Toulon est toujours en course pour une qualification directe en demi-finale. Mais face à un Stade Toulousain qui a de la marge au classement (12 points d'avance sur Toulon, NDLR.), Villière le reconnaît : "C’est capital en vue des deux premières places d’un côté, mais aussi dans l’optique de ne pas se faire rattraper par les autres équipes derrière nous."

Il ne faudrait pas que Bayonne voire Castres reviennent sur les talons des Varois. Invaincu à Mayol en Top 14 cette saison, le RCT compte bien garder cet état d’esprit à Marseille : "Nous allons au Vélodrome dans la même optique."

Deux sommets pour basculer

Ce rendez-vous face à Toulouse n’est que le début d’un double défi : Toulon affrontera ensuite l’UBB lors de la 26e et dernière journée de la phase régulière. Deux matchs contre les leaders du championnat qui pourraient tout changer. "À nous de faire en sorte que le club bascule du bon côté !", insiste Villière.

Et de conclure avec franchise : "Si on ne parvient pas à montrer ce que l’on vaut face à ces équipes, à domicile, on partira de plus loin, mentalement, sur la fin de saison. Toulouse sera un vrai premier test avant la phase finale." Le décor est planté. Marseille s’apprête à accueillir un choc. Pas une revanche. Un test de maturité.