CHAMPIONS CUP. Cette règle (méconnue) qui a offert la victoire à Northampton contre le Leinster

En demi-finale de Champions Cup, c'est un véritable exploit qu'a réalisé Northampton, sur les terres du Leinster. Mais ce qui les a sauvés est peut-être cette règle méconnue du grand public.

37-34 en faveur des Anglais de Northampton à la fin du match. Il ne fallait que trois petits points au Leinster pour arracher une prolongation ou un essai pour l'emporter.

Et le salut a bien failli arriver dans la dernière minute du match. Alors que Van Der Flier est stoppé juste devant la ligne d'en-but anglaise, il perd la balle, qui semble partir vers l'arrière. Elle est ensuite touchée au pied par son coéquipier Byrne, elle heurte le poteau de touche puis meurt sur la ligne d'en-but. Byrne tend son bras et aplatit le ballon.

World Rugby : règle 21.15

Dans un premier temps, on pense à un essai, sauf que le corps arbitral n'est pas du même avis. Ce qu'il voit, c'est que la balle touchée licitement par le pied de Byrne heurte le poteau de touche.

Et la règle 21.15 du règlement de World Rugby stipule que : si un porteur de balle touche le poteau tout en étant dans les limites du terrain, alors "le ballon est toujours en jeu sauf si le touché à terre est effectué contre le poteau".

En résumé : la base du poteau fait partie de la ligne de touche. Donc quand la balle touche la base du poteau, elle est considérée comme sortante. Impossible d'accorder l'essai, Pierre Brousset, l'arbitre du match, est donc revenu à une faute précédente.

"Être le plus précis possible" : Pierre Brousset réagit au match

S'il a aussi refusé l'essai car il jugeait que le ballon lâché par Van Der Flier partait vers l'avant, Pierre Brousset a permis au monde du rugby de réviser une règle que l'on a peu l'occasion de voir.

Au micro de Sud Radio lundi soir, il revenait sur l'importance capitale de cet arbitrage vidéo à cet instant précis de la rencontre. Il sait que "le match peut basculer d'un côté comme de l'autre" en fonction de sa décision, et prend donc le temps d'analyser la situation pour "être le plus précis possible". Un baptême de feu pour lui à ce stade de la compétition, qu'il a bien su gérer.