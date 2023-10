Jaminet, 59 points... En pleine coupe du monde, j’ai été voir un derby de Nationale pour vous

Au stade André-Veran de Hyères, le RCHCC et Nice se sont livrés un beau duel, sous les yeux des Tricolores Melvyn Jaminet et Louis Bielle-Biarrey.

Samedi 30 septembre 2023, France, 15h30. Si l’on vous dit match de rugby à ce moment-là et au vu de la conjoncture actuelle, vous penserez forcément au duel 100% latino entre l’Argentine et le Chili, remporté haut la main par les amigos de Juan Imhoff (59 à 5). Pourtant, dans le même temps se jouait un autre duel peu ou prou fratricide sur la côte d’Azur, en Nationale 1. C’est pas la coupe du monde, mais c’est pas mal non plus. Et ça nous rapproche davantage de notre cher et tendre rugby de clocher, quand bien même ce Mondial est une franche réussite populaire ; une ode au partage, au spectacle et à la balle ovale, tout simplement.

COUPE DU MONDE. Retour sur les statistiques dingues du match entre l'Australie et le Portugal !Hyères vs Nice, sur une French Riviera dépourvue de clubs des élites françaises, c’est donc un derby. Un match pour s’octroyer la place de 3ème plus gros club de la région derrière le RCT et Provence Rugby, aussi. "C’est une grosse équipe et un club par lequel sont passés plusieurs de nos joueurs ainsi que notre coach Sébastien Bruno", nous expliquait dans la semaine Spike Salman, 3ème ligne du RCHCC et international néerlandais. Voilà pour le contexte. Sur place, on sent monter petit à petit l’enjeu qui gravite autour de ce match, avec des tribunes bien garnies, une belle poignée de supporters visiteurs ayant fait le déplacement et les pichets de bière servis généreusement. Du monde, deux équipes prétendantes aux phases finales, un soleil de plomb et le tout à quelques encablures de la plage : ce match a tout de l’atmosphère des phases finales.

AMATEUR. 60 pts, 7 cartons : on a été voir pour vous le derby du Sud-Est en demi-finale de Fédérale 3Sauf que ce parfum de match couperet se mérite, aussi. Et que sur le pré, on n’aura jamais vraiment eu droit au derby accroché et à suspens auquel on s’attendait. La raison ? C’est qu’en dehors des 10 premières minutes de la rencontre, dominées sans conclure, et d’un superbe essai de 60 mètres inscrit par De France suite à une percée autoritaire de l’ancien ailier d’Oyonnax Paul Gadéa (25ème), le RCHCC n’eut rien à se mettre sous la dent. Niet, peanuts, nada. A la pause, grâce à une défense vaillante près de sa ligne, le club varois laissait tout de même de l’espoir à ses supporters, en étant mené que de dix points (10 à 20). Allaient-ils entamer une remontada comme il y a 15 jours, face à Blagnac ? Vraisemblablement, leurs opposants du jour n’avaient rien de banlieusards toulousains.

Hyères, la mauvaise passe



Car dès le retour des vestiaires, les hommes d’Alexandre Compans montrèrent qu’à cet instant de l’année, ils étaient tout simplement plus structurés, joueurs et efficaces que ceux de Greg Le Corvec. Un essai du Néo-Zélandais Ramiha Smiler (l’homme du match) derrière sa mêlée, un autre de Strippoli avant un contre assassin de 70 mètres de Penc’hoat, et voilà comment, en 10 grosses minutes, le Stade Niçois avait définitivement plié le match. "Ils vont venir pour jouer sans pression à l'extérieur après avoir pris des bons points lors du premier bloc de matchs, reprenait Salman, numéro 19 - si cher à SCH - pour ce match. Ils vont être dangereux si on les laisse mettre la main sur le jeu." Force est de constater que l’ancien 3ème ligne du Racing 92 connaissait bien son sujet…

AMATEUR. Phénomène de la Nationale, qui est le Kiwi Ramiha Smiler, futur numéro 8 du Stade Niçois ?À 10 à 35, le match était plié. Finalement, ni l’essai de pénalité accordé aux locaux grâce à leur 1ère ligne remplaçante conquérante (autre point positif du match), ni l’ultime réalisation de Smiler après ballon porté ne changèrent la donne. Diminués, certes, mais surtout à côté de leurs pompes, jamais les coéquipiers du capitaine Joachim Beaumont n’ont fait trembler les Niçois, sûrs de leurs forces et en place, jusqu’à ramener le bonus offensif de ce 5ème déplacement de la saison. Dans le camp Hyèrois, on faisait forcément une grise mine qui contrastait avec le temps, divin.

NATIONALE. Alldritt, capitaine d'Auch à 22 ans... qui est Thibault Clauzade, le 3ème ligne du RC Narbonne ?Mais l’essentiel était peut-être ailleurs pour beaucoup, bien heureux de pouvoir observer un certain Melvyn Jaminet, profitant du jour de repos des Bleus pour venir observer le match de son ancien club avec son compère Louis Bielle-Biarrey. Les enfants purent faire quelques photos, les adultes leur adresser une tape sur l’épaule et leur souhaiter bonne chance, et le sourire revint vite, dans les travées du stade André-Véran.

XV DE FRANCE. Bielle-Biarrey titulaire face à l'Italie, ultime test avant un potentiel quart de finale ?

D’autant plus lorsque les amis ou autres anciens coéquipiers vinrent aux nouvelles de l’idole du pays, discutèrent de la pluie et du beau temps mais aussi de son ressenti concernant la coupe du monde des Tricolores, qu’il vit depuis l’intérieur. Tout d’un coup, l’amère pilule de la cuisante défaite à domicile glissait mieux. Il faut dire dire que ce XV de France là, par les temps qui courent, est plus que jamais une préoccupation nationale…