XV DE FRANCE. Bielle-Biarrey titulaire face à l'Italie, ultime test avant un potentiel quart de finale ?

Mais qui sera sur les ailes du XV de France pour un éventuel quart de finale ? S'il n'y a aucun doute quant à la titularisation de Penaud, une place reste vacante...

Bielle-Biarrey grille la priorité ?

Va-t-on voir la révélation de la dernière saison de Top 14, titulaire à l'aile des Bleus pour les phases finales ? À tout juste 20 ans, celui qui est désormais le plus jeune joueur à participer à un match de Coupe du monde, et à marquer aussi, pourrait être une option pour Galthié.

Le Bordelais, qui a joué deux matchs dans la compétition, face à l'Uruguay et la Namibie, cumule trois essais et 160 minutes de jeu ! En comparaison, Villière et Penaud ont passé autant de temps sur la pelouse ! Néanmoins, contre l'Italie, qui s'annonce être le huitième de finale de cette poule A, Bielle-Biarrey devrait commencer le match.

Galthié et son staff devraient mettre "la grosse équipe" pour défier la Squadra Azzurra, avec tous les cadres du XV de France. Un match qui devrait permettre aux Bleus de trouver des automatismes avant le quart de finale présumée face aux Springboks.

Si Bielle-Biarrey est bel et bien titulaire, ce serait donc un gros signe de confiance envoyé au Bordelais ! En cas de nouvelles bonnes performances, ce dernier pourrait donc être catapulté au rang de titulaire, devant Villière ou encore Moefana.

Villière, le train est-il passé ?

Élément très important de l'ère Galthié, Gabin Villière semble aujourd'hui ne plus être dans les petits papiers du XV de France. Ce dernier, qui sort d'une saison presque blanche, est arrivé au mondial avec uniquement quatre petits matchs disputés en un an ! Titulaire face à l'Écosse et l'Australie durant les matchs de préparation, il avait été reconduit sur les deux premiers matchs de la Coupe du monde.

Néanmoins, ses performances n'ont pas été la hauteur des attentes du staff tricolore. Des failles offensives sont venues contraster toute son efficacité défensive, souriant ainsi à un profil plus porté vers l'attaque, en la personne de Louis-Bielle Biarrey.

Cependant, si nous suivons la physionomie de la Coupe du monde, l'adversaire potentiel du quart de finale ne serait autre que l'Afrique du Sud, un monstre physique. Dans ce cas de figure, un profil plus défensif, efficace sur les zones de ruck et capable de rivaliser avec la puissance sud-africaine pourrait être préféré !

Yoram Moefana, pourquoi pas ?

C'est un des joueurs très appréciés par Galthié ! Yoram Moefana fait partie de l'aventure de l'équipe de France depuis maintenant trois ans, et comptabilise 21 sélections avec les Bleus, à seulement 23 ans.

Si ce dernier est plus utilisé au centre de l'attaque, c'est à l'aile qu'il a été révélé au niveau international ! En effet, Moefana avait joué à l'aile lors du Grand Chelem 2022. Plus récemment, il a aussi joué à ce poste face aux Fidji, le 19 août dernier, là où ses qualités de puncheur avaient été mises en avant.

Dans cette équipe de France 2023, la polyvalence est une des forces, et Moefana en est l'une des meilleures représentations. Qui plus est, avec la paire Danty-Fickou, difficile d'imaginer une place pour le jeune joueur ! Affaire à suivre.

