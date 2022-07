INSOLITE. L'ultime ticket pour le Mondial en France se disputera... aux Émirats arabes unis !

Le tournoi de qualification offrant le dernier ticket pour le Mondial 2023 en France se tiendra au Sevens Stadium de Dubaï, du 6 au 18 novembre 2022.

Le Mondial de football - qui se déroulera au Qatar a la fin de l'année - a-t-il donné des idées au monde du rugby ? World Rugby a en tout cas décidé d'opter pour un choix surprenant concernant le lieu du tournoi qui offrira l'ultime ticket qualificatif pour la coupe du monde 2023, en France. Comme au foot, ce tournoi se déroulera en effet dans un pays du golfe Persique, en l'occurrence aux Émirats arabes unis, du 6 au 18 novembre.

Après Marseille, qui a offert son ticket à la Namibie, et les récentes qualifications des Tonga et du Chili, le Sevens Stadium de Dubai mettra lui en joue le Portugal, les Etats-Unis, le Kenya et Hong-Kong. Le gagnant aura alors le droit d'intégrer la poule C du Mondial, et d'affronter L'Australie, le Pays de Galles, les Fidji et la Géorgie. Soit la poule de la mort, rien que ça. Mais le jeu en vaut la chandelle.

