COUPE DU MONDE. VIDÉO. La Namibie dans la poule de la France grâce à sa victoire face au Kenya

L'équipe de la Namibie s'est qualifiée pour la septième Coupe du Monde de son histoire, en venant à bout du Kenya 36 à 0.

L'équipe de France connait tous ses adversaires de poule de la prochaine Coupe du Monde. La Namibie, vainqueur du Kenya en finale de l'Africa Cup à Aix-en-Provence 36 à 0, a validé son ticket pour la grande compétition mondiale du rugby. Les Kenyans, ne sont pas encore éliminés et auront une dernière chance au Tournoi de Repêchage qui aura lieu en novembre cette année.

Les hommes d'Alister Coetzee n'ont jamais vraiment été inquiétés. Certes, face à de solides et rugueux Kenyans, les Namibiens ont su marquer de manière pragmatique, notamment grâce à des ballons de récupération. Le troisième ligne aile, Wian Conradie, auteur d'un triplé, a su mener son équipe vers la victoire en concrétisant les offensives et incursions de son équipe dans le camp adverse. À noter également la très belle prestation de l'arrière Divan Rossouw, homme du match et hauteur de plusieurs excellentes relances à mettre sous son actif.