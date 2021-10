Il a suppléé Lopez et mené Clermont vers un succès bonifié en Top 14, découvrez Gabin Michet

Gabin Michet, le jeune ouvreur clermontois, a joué la presque totalité du match face à Pau pour montrer l’étendue de son talent. Portrait.

Alors que Clermont ne menait que de deux petits points en toute fin de match face au MHR lors de la 7 e journée. Le staff clermontois n’a pas hésité à faire rentrer son jeune ouvreur pour les 4 dernières minutes. Entré en jeu à la place de O’Connor, c’est à l’arrière qui se placera pour finir cette rencontre dans un contexte tendu. Malheureusement pour lui, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce n’est le dernier ballon du match, peut-être le plus important, celui de la pénalité manquée par Pollard dont il se fera un malin plaisir d’envoyer en tribunes. Une entrée symbolique et pleine d’émotions comme l’a confié le joueur après la rencontre dans les colonnes de La Montagne : « On me l’a appris mardi dernier. J’ai eu le temps de me préparer mentalement. Mais j’ai fait en sorte de ne pas me mettre trop de pression en jouant le match avant. Mais quand j’ai su que j’allais entrer en jeu, le cœur s’est mis à battre plus vite. » Pour la réception de Pau pour la 8e journée, le staff de l’ASM avait de nouveau fait appel à lui, en tant que remplaçant une nouvelle fois. Il fallut à peine 2 minutes pour le voir entrer en jeu cette fois-ci après la sortie prématurée du maître à jouer clermontois Camille Lopez sur blessure. Après une première mi-temps à trouver ses marques, il prendra un peu plus le jeu à son compte en deuxième mi-temps. TOP 14. ASM CLERMONT. Plus de peur que de mal pour Camille Lopez ?Le jeune demi d’ouverture fait ses classes au club du RC Beaumont jusqu’en 2011. Par la suite, il prendra la direction de l’ASM, où il évolue encore, et fera un passage par le pôle espoir d’Ussel. Très en vue lors de sa première année espoir, il sera convoqué avec l’équipe de France U19. Après cette année réussie, il participe à la présaison avec le groupe pro du club auvergnat. Mais lors d’un entrainement dirigé face à l’équipe d’Aurillac le 14 aout 2020, sa jeune carrière va prendre un coup d’arrêt. Il est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. La pire blessure qu’un rugbyman puisse connaître. Son retour avec le groupe espoir sera retardé de plusieurs semaines à la suite d’une nouvelle opération, du coccyx cette fois-ci. Des blessures dont le jeune clermontois a su servir pour travailler davantage et grandir : « C’était ma première grosse blessure. J’ai voulu profiter de ma convalescence pour devenir meilleur. Le 26 juillet, pour la reprise, je suis revenu la tête et le corps reposés, prêt à recommencer une nouvelle saison ». Une force de travail confirmée par son entraineur des espoirs Adel Fellah via L'Éveil : « Cette blessure l’a fait grandir. Il a su en profiter car il a une grosse éthique de travail. » Une qualité indéniable pour réussir à se faire sa place à haut niveau, Gabin Michet à l’air de l’avoir compris.

S'il n'a pu se montrer qu’un court instant lors de sa première apparition chez les professionnels, il a disposé de 78 minutes pour montrer au grand public son jeune talent face à la Section Paloise. Derrière un pack clermontois en difficulté et désorganisé, Michet a d’abord mis un peu de temps avant de rentrer dans son match. Auteur de quelques coups de pied sous pression quelque peu hasardeux, Morgan Parra l’a ensuite suppléé dans ce domaine pour laisser le jeune ouvreur se concentrer sur le jeu comme il l’a expliqué à la fin du match : « Il fallait qu’il se mette dedans, ce n’est jamais facile surtout que l’on n’avançait pas trop devant en première période. Je lui ai dit de jouer comme un numéro 10, en patron de l’attaque, d’organiser et de communiquer ». Est ensuite venue la mi-temps, et la « tempête » dans le vestiaire clermontois.

Jono Gibbes a certainement dû faire entendre le son de sa voix. Au retour des vestiaires, l’ASM est transcendée, les avants clermontois jouent enfin dans l’avancé. Derrière, Gabin Michet prend petit à petit ses aises et montre une belle facilité technique ainsi qu’une belle vitesse de transmission. Des qualités qui ne surprennent pas son entraineur espoir : « Il possède une grande vitesse de main. Et aussi une bonne précision au pied ». En revanche, le jeune auvergnat a pris peu d’initiatives personnelles dans cette rencontre. Il était peut-être encore un peu trop tôt pour qu'il se lâche complétement. L’international U19 garde la tête sur les épaules et sait que le plus dur reste à venir : « Dans un club comme Clermont qui vise le Bouclier et la Champions Cup chaque saison, le niveau d’exigence est très élevé. Je vais essayer de progresser encore aux côtés des plus anciens et des plus expérimentés comme Camille (Lopez), George (Moala) ou Morgan (Parra) et de grappiller du temps de jeu. Et puis travailler encore et encore. » Il ne lui reste maintenant plus qu’à confirmer les espoirs placés en lui. Il aura peut-être la chance de s’exprimer sur le pré dès le week-end prochain si Camille Lopez n’est pas de retour à la compétition.