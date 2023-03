FRANCE RUGBY. Se focaliser sur Dupont ? L'erreur à ne pas commettre face aux Bleus selon Foster

Interrogé au sujet du XV de France, l'entraîneur des All Blacks Ian Foster n'a pas tari d'éloges envers le capitaine Antoine Dupont. Mais pas que...

FRANCE RUGBY. Pour Foster et les All Blacks, le match le plus important de l’année sera face aux BleusLoin d'être au top de leur forme, les All Blacks de Ian Foster resteront néanmoins de véritables favoris en septembre prochain, pour la Coupe du Monde. Une équipe mythique composée de joueurs de classe mondiale, qui affrontera le XV de France pour l'ouverture de la compétition, en septembre prochain. Une rencontre qu'attendent tous les fans de rugby, mais aussi Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Auprès d'Eurosport, celui-ci s'est d'ailleurs confié au sujet de la France, ainsi que sur son capitaine, Antoine Dupont : ''Après un début de tournoi en demi-teinte, les Français avaient vraiment besoin d'un match de ce niveau, de reprendre de la confiance. Lors des premières rencontres on avait l'impression que les joueurs manquaient de cohésion dans leur jeu. Contre les Anglais ils ont remis les pendules à l’heure (...) La troisième ligne française a encore été omniprésente face aux Anglais. Elle a été exceptionnelle, elle a pu briller grâce à un cinq de devant qui a dominé son homologue anglais. Thibaud Flament a été étincelant durant la rencontre. Ce groupe a vraiment gagné en confiance. J'ai vraiment hâte que l'on puisse se retrouver en septembre prochain''.

Conscient des qualités de cette équipe de France, Foster est avant tout revenu sur les performances individuelles d'Antoine Dupont. Meilleur joueur de l'année 2021, le demi de mêlée du Stade Toulousain a encore une fois été excellent avec les Bleus durant le Tournoi, notamment face aux Anglais, où ''Toto'' s'est amusé pendant la rencontre. Néanmoins, Foster sait que se concentrer uniquement sur le capitaine tricolore serait une grave erreur. Peut-être même la pire possible face aux Bleus : ''Plus ils jouent ensemble, plus ils sont dangereux, c'est une certitude. Antoine Dupont pèse énormément sur le jeu de l'équipe de France. Il distribue le jeu à merveille, emploie le jeu au pied quand il le faut. Mais attention, il ne fait pas tout. Se focaliser uniquement sur lui serait une erreur''. Autrement dit, les Blacks savent ce qui les attend en septembre prochain. Une équipe de France qui a rendez-vous avec son histoire, et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour soulever le trophée Webb Ellis, le samedi 28 octobre 2023 au Stade de France...

