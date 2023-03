FRANCE RUGBY. Pour Foster et les All Blacks, le match le plus important de l’année sera face aux Bleus

Futurs adversaires des Bleus au Mondial, les All Blacks sortent d’une période un peu compliquée. Leur sélectionneur, Ian Foster, s’est d’ailleurs exprimé sur ce match.

RUGBY. Et si Antoine Dupont se blesse, le XV de France a-t-il vraiment un plan B ?On le sait, les All Blacks ne vivent actuellement pas la meilleure période de leur histoire. Chahutés à quelques reprises ces derniers mois (Irlande, France, Afrique du Sud), les coéquipiers de Barrett voudront donc se rattraper en septembre prochain, lors de la Coupe du Monde en France. Interrogé par le Midi Olympique, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster (qui quittera par ailleurs l’équipe après le Mondial), est d’ailleurs revenu sur cette compétition, ainsi que sur les Bleus. Pour lui, les ouailles de Galthié seront de redoutables adversaires : ''Le match à Twickenham était superbe, et je suis sûr que tout le pays était fier d’eux. J’ai senti qu’ils avaient besoin de livrer une telle partie avec un si haut niveau de jeu. J’ai le sentiment qu’ils construisent parfaitement leur année. Ce sera très difficile, nous avons déjà expérimenté leur niveau de jeu en novembre 2021 et je sens qu'ils ont dans un environnement très spécial (...) J'essaie de trouver des faiblesses dans cette équipe''. Pour rappel, Néo-Zélandais et Français ouvriront le bal le 8 septembre prochain, au Stade de France. Une rencontre que préparent déjà les Blacks, puisqu'ils en font un de leurs principaux objectifs...

15 de France. Les attaques en première main, l’une des (grandes) forces des Bleus''On leur doit beaucoup de respect. Nous devrons commencer très fort ce match d'ouverture. On ne pourra pas se permettre d'entrer pas à pas dans ce Mondial (...) Ce qui m'importe est de battre la France en septembre prochain. On verra ce qu'il se passera après''. Autrement dit, Foster annonce la couleur sur ce qui attendra les Bleus en septembre prochain. Une équipe de Nouvelle-Zélande revancharde après ces derniers mois délicats, qui viendra pour battre la France, avant de tenter de soulever leur 4ème Coupe du Monde de son histoire (après 1987, 2011 et 2015). Une édition qui sera certainement la dernière pour de nombreux cadres des Blacks, comme Dane Coles (36 ans), Sam Whitelock (34 ans), Aaron Smith (34 ans), ou encore Beauden Barrett (31 ans). Raison de plus de vouloir remporter la plus grande des compétitions, histoire de finir en apothéose. Dupont et ses soldats sont prévenus...

