RUGBY. Et si Antoine Dupont se blesse, le XV de France a-t-il vraiment un plan B ?

L'ancien demi de mêlée des Bleus Aubin Hueber estime qu'il aurait fallu faire sortir Antoine Dupont plus souvent pour donner du temps de jeu aux autres numéros 9.

Antoine Dupont fait une nouvelle fois partie des internationaux nommés pour le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Elu en 2020 puis en 2022 après le Grand Chelem, le capitaine du XV de France pourrait très bien être désigné une 3e fois même si les Bleus ont terminé à la deuxième place. Le lauréat a souvent été issu d'une nation classée deuxième comme en 2020 avec la France. Ce ne serait pas un scandale si le demi de mêlée toulousain rejoignait Brian O'Driscoll avec un troisième trophée de meilleur joueur du 6 Nations. Il a une fois de plus marqué cette édition de son empreinte : sa passe sublime pour l'essai de Penaud face aux Gallois a marqué les esprits tout comme son 50/22 pied gauche contre l'Angleterre sans oublier son énorme sauvetage en Irlande. Excellent défenseur, toujours dans les bons coups, Dupont a une fois de plus été un excellent leader pour les Bleus. Lesquels ont pu compter sur lui pour réaliser de très belles performances.

La France aurait-elle pu gagner sans lui ? Difficile de le savoir. Ce qu'on sait revanche, c'est qu'il pèse sur les rencontres. Le staff a d'ailleurs beaucoup compté sur lui pendant cette édition 2023. Pourquoi se priver du meilleur joueur du monde quand on peut l'aligner. D'aucuns auraient cependant aimé qu'il souffle un peu et surtout que la concurrence puisse aussi s'exprimer. On sait que le XV de France est beaucoup moins dépendant des performances de son demi de mêlée. Il possède suffisamment de leaders et de talents désormais pour gagner des matchs. "Je ne suis pas dans la tête du staff, mais sur certains matchs, je pense qu'on aurait pu faire sortir Antoine vers l'heure de jeu", confie Aubin Hueber à Actu Rugby. L'ancien numéro 9 des Bleus estime que Le Garrec aurait pu avoir sa chance contre l'Italie même si les Tricolores n'étaient pas encore rodés. Quant à Couillou et Lucu, ils ont eu peu de temps de jeu cette année. "Mais imaginez-vous si lors d'un match de la Coupe du monde, Antoine se blesse au bout de 20 minutes. On fait quoi ?" On sait que l'encadrement français aime tout prévoir. A-t-il également prévu ce cas de figure ? Après la blessure d'Anthony Jelonch, on peut imaginer que oui. On ne parle pas d'un pépin sérieux qui priverait la France du meilleur numéro 9 actuel pour la Coupe du monde. Mais d'un bobo qui pourrait voir le capitaine des Bleus manquer un ou plusieurs matchs importants par exemple. On a le sentiment que si le XV de France ne perd pas vraiment au change en 3e ligne par exemple, ce serait une tout autre histoire sans Dupont à la mêlée. Un peu comme les All Blacks à une certaine époque. "Les All Blacks avaient dit après le quart de finale de 2007 perdu contre la France : "maintenant, il va falloir prévoir l'imprévisible". Quand ils ont perdu Dan Carter sur blessure, ils ont mis Luke McAlister en n°10. Ils étaient dépourvus au poste." Quatre ans plus tard, c'est avec Stephen Donald que la Nouvelle-Zélande a battu la France en finale. "Ils avaient sous la main un vrai 2e choix, et éventuellement une 3e option." Peut-on en dire autant des Bleus au poste de demi de mêlée ? Si Lucu peut assurer, encore faut-il lui en donner l'opportunité. Et après lui ? "C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à donner la chance, et du temps de jeu à des joueurs comme Lucu, Couilloud ou Le Garrec." Selon Aubin Hueber, leur donner 10-15 minutes n'aurait pas changé grand-chose aux résultats. Et cela aurait également participé à renforcer l'expérience collective si chère à Fabien Galthié. Surtout qu'une Coupe du monde ne se remporte pas à 15 ni à 23 mais à 42. "Qu'est-ce qui était la priorité : le Grand Chelem ou préparer la Coupe du monde pour être champions du monde ?" On verra dans quelques mois si les choix du staff étaient les bons.