RUGBY. L'anecdote croustillante de Danny Care au sujet d'Antoine Dupont à 18 ans

En 2015, Antoine Dupont a 18 ans et il affronte les Harlequins en coupe d'Europe. Huit ans plus tard, Danny Care (36 ans, 87 sélections) s'en souvient encore.

À tout juste 26 ans, combien d'icônes du monde du rugby Antoine Dupont a-t-il déjà marquées ? On ne compte plus les hommages, les distinctions et les louanges reçus par le capitaine des Bleus ces dernières saisons. Mais si le natif de Lannemezan a définitivement explosé sur la scène internationale en 2020, il impressionnait déjà bien avant cela. En Top 14, bien sûr, où il détonne depuis ses débuts, mais aussi à l'échelle continentale.Danny Care, homme le plus capé de l'histoire du Premiership et demi de mêlée aux 87 sélections avec l'Angleterre, se souvient de la première et seule fois où il a affronté "Toto". À l'époque, l'enfant de Castelnau-Magnoac connaissait ses premières feuilles de match professionnelles avec le CO. C'était en janvier 2015 et il fêtait, à tout juste 18 ans, sa première titularisation en Coupe d'Europe. Devant son visage juvénile, Care raconte pour Rugbypass :

Avant le match, on a jeté un œil aux Castrais et on a vu le demi de mêlée. Un petit mec, un garçon qui ne semblait pas être au bon endroit. Il ne semblait pas en faire partie, il ne ressemblait pas à un joueur de rugby.

La légende des Harlequins poursuit : "Je me souviens que Chris Robshaw qui nous a dit : "Les gars, ce gars sort tout juste de l'école, on va se le faire". J'étais là : "Ok, on lui met la pression". Et au bout de dix minutes, il joue vite une pénalité à la main. Il rebondit sur Chris Robshaw, il raffûte Nick Easter et déborde Nick Evans. L’action se termine par un essai castrais entre les poteaux. Et Chris Robshaw, sous les poteaux : "oh les mecs, il faut le surveiller ce neuf, il est pas mal en fait !" Pendant un moment je me suis dit : "mais c’est qui ce mec ?" Il s’agissait d’Antoine Dupont, voilà tout."

Ce jour-là, le meilleur joueur du monde 2021 venait tout juste de réaliser l'une de ses premières "Duponnade", en plantant un essai en se faisant la valise, tout seul, en sortie de mêlée. Et effectivement, il y a huit ans, Danny Care avait probablement déjà compris que son vis-à-vis du jour, à peine majeur, avait quelque chose de spécial en lui. Depuis, le Tricolore est devenu celui que tout le monde connaît aujourd'hui. Celui qui a mené les Bleus à la plus large victoire de l'histoire du XV de France face aux Anglais, il y a 10 jours. Ce qui fut aussi la plus large défaite de l'histoire de la Rose à Twickenham...

