France Rugby. Jonathan Danty, l'homme clé des Bleus pour vaincre les Blacks ?

Remplaçant lors des deux premiers matchs, Jonathan Danty pourrait être l'une des clés du match face aux Blacks samedi. Explications.

Trois petits jours nous séparent désormais du choc de cette tournée, face à la Nouvelle-Zélande. Les Français s'apprêtent à affronter ce qui se fait de mieux au monde, pour ce qui sera le dernier épisode d'une tournée pour le moment réussie. Plus besoin de présenter les coéquipiers de Barrett, qui viendront, comme si cela ne suffisait pas, avec un esprit de revanche suite à leur défaite en Irlande (29-20). Les Tricolores sont donc prévenus, ça va piquer samedi, et il faudra singulièrement élever leur niveau de jeu, s'ils veulent rivaliser avec les triples champions du monde.

Le match de Rugby à ne pas rater : France/All Blacks, à quelle heure et sur quelle chaîne ?Si les rumeurs de compositions ne cessent de se multiplier, l'une d'elle prévoit le repositionnement de Romain Ntamack à l'ouverture, et donc l'ajout au centre de l'attaque du Rochelais Jonathan Danty. Si cette possibilité plaît à certains, d'autres auraient aimé revoir une dernière fois l'association Jalibert-Ntamack débuter. Et pourtant, la présence de l'ex-Parisien sur la pelouse pourrait être l'une des clés de cette rencontre. Explications.

Densifier le milieu du terrain : choix judicieux face aux Blacks

Malgré toutes les qualités du XV de France, il serait très ambitieux de vouloir prendre les Néo-Zélandais à leur propre jeu, en voulant attaquer à tout va. Les Irlandais, ou même les Anglais en 2019, nous ont montré la voix sur ce qu'il faut faire pour battre ces monstres du rugby. Cela se repose en trois points principaux : solide défense, attaquer le centre du terrain, et ne pas trop leur laisser le ballon. Et c'est là que le choix de Jonathan Danty prend tout son sens. Au-delà de ses qualités physiques hors normes qui lui permettront d'avancer, Danty est également très fort sur l'homme en défense. Avec son compère Fickou, ils seront une valeur sûre pour stopper les offensives néo-zélandaises au milieu du terrain. De plus, la puissance du Rochelais rappelle celle de l'Irlandais Bundee Aki, qui, pour ceux qui n'ont pas vu le match, a mis à mal les Blacks durant 80 minutes. Que ce soit en défense ou balle en main, le joueur du Connacht n'a cessé de prendre la ligne d'avantage samedi dernier. Une performance qui nous ramène à celle de Manu Tuilagi en demi-finale de la Coupe du Monde 2019 ! Mis à part son essai, le centre anglais avait littéralement détruit les Champions du Monde sortant, rien que ça ! Un profil similaire pourrait donc nous donner un avantage supplémentaire, afin de fixer la défense adverse.

Danty, ou l'assurance de ne pas surjouer

Aligner Danty au centre de l'attaque, ce n'est pas seulement concasser son adversaire avec des percussions venues d'ailleurs. Non, faire commencer Jonathan Danty, c'est également s'assurer de ne pas se perdre dans notre plan de jeu ! En effet, lorsque nous jouons avec deux dix (Ntamack et Jalibert), c'est avant tout pour écarter le jeu sur les ailes, tout en imposant un rythme dur à tenir pour les adversaires. Problème, face à nous samedi, ce seront les Blacks. Et la plupart de leurs dernières défaites ne sont pas dues à des manques dans le jeu, mais plutôt devant. Cela a d'ailleurs été le cas lors de la rencontre face aux Irlandais, où l'on a vu le pack néo-zélandais totalement dominé par celui des locaux. Ce jour-là, les coéquipiers de Sexton ont davantage attaqué le centre du terrain avec notamment Aki et Ringrose, tout en jouant les coups au large lorsque cela s'imposait. Et Danty pourrait être l'homme parfait pour ce style de jeu. Car ces dernières années, le natif de Paris s'est énormément amélioré sur sa manière de distribuer le jeu ! Il sera donc en mesure de fixer quand cela sera nécessaire, mais également d'envoyer le ballon sur les ailes quand des surnombres seront présents.

XV DE FRANCE. Vincent blessé, un boulevard pour Danty au centre ?Bien que totalement subjective, cette analyse pourrait être partagée par le sélectionneur Fabien Galthié lui-même, qui, selon les premières informations, pencherait pour une paire de centres Danty-Fickou face aux Blacks.

