Equipe de France. L'association Jalibert-Ntamack a-t-elle enfin convaincu ?

Denis Charvet a donné son avis pour battre les Blacks : densifier le centre du terrain et surtout dissoudre l'association Jalibert-Ntamack. Certains le rejoignent, d'autres en revanche, persistent et signent.

Ce samedi, la France reçoit la Nouvelle-Zélande au Stade de France dans une rencontre ô combien attendue. Les Blacks défaits en Irlande, auront à cœur de se racheter tandis que les Bleus, auteurs de deux prestations mitigées souhaiteront prouver qu'ils sont capables de se hisser au niveau des meilleures équipes mondiales. Toujours est-il qu'à 4 jours du coup d'envoi, le microcosme du rugby français ne parle plus que de ça. Ce lundi dans le Moscato Show sur les ondes de RMC, Denis Charvet est revenu sur la manière dont les Irlandais ont battu les Blacks. Un jeu de ''cache ballon'', que les Français sont incapables de produire selon lui. L'ex-international aux 23 sélections, estime qu'il faudra imposer un énorme défi physique, si les Bleus souhaitent avoir une chance de l'emporter : ''La marque de fabrique des Irlandais, c'est de garder le ballon. Les Blacks contre les Irlandais ont toujours un petit problème, qu'ils ont rarement contre nous. La vérité, c'est que les Irlandais leur cachent le ballon. Et les Blacks, quand ils n'ont pas le ballon, ils ont moins d'opportunités pour marquer, ils scorent moins. Mais c'est extrêmement dur de garder le ballon. Mais rappelez-vous des Irlandais contre nous ! Tu passes 60-65 minutes sans avoir le ballon et le problème c'est qu'ils ne le perdent jamais. Mais tu ne peux pas jouer comme eux, tu n'en es pas capable. Quand tu gagnes les Blacks, il faut taper dessus, sur les impacts, il faut les démonter. Si mentalement tu n'es pas prêt tu ne pourras pas gagner.''

FRANCE. ''Nous nous étions peut-être trompés en envoyant un peu trop Romain au contact'': Fickou juge l'association Jalibert-Ntamack

Et dans ce registre-là, Charvet émet de gros doutes sur l'association Jalibert-Ntamack qu'il juge trop frêle pour faire face aux assauts néo-zélandais : ''Devant tu as des garçons solides, Jelonch, Woki, etc. Si vous voulez avoir une chance de gagner, il faut jouer à 200%, mais on en est très loin. Il faut faire une équipe de battants, de guerriers. Je pense que l'association Jalibert-Ntamack ne verra pas le jour contre les Blacks à mon avis.'' Et même son de cloche chez Vincent Moscato : ''Il faut faire une équipe très lourde, très costaud devant avec des Haouas, Willemse. Surtout densifier le milieu de terrain.'' En revanche, d'autres se sont montrés plutôt satisfaits de la performance des deux joueurs face à la Géorgie. C'est le cas de Jeff Dubois par exemple, qui a entrevu du mieux ce dimanche. Dans les colonnes de L'Équipe, ce dernier explique : ''L'association a mieux fonctionné en mettant notamment plus de vitesse sur les extérieurs. La défense des Géorgiens a été moins agressive. Les Français avaient enfin la volonté de plus déplacer le ballon avec des trois-quarts qui ont pris un peu plus de profondeur.''

Équipe de France. ''Je l'ai trouvée assez muette'', Émile Ntamack analyse l'association Jalibert-NtamackUn autre numéro 10 français emblématique a livré don avis. Christophe Lamaison (37 sélections) ne souhaite voir qu'un seul des deux joueurs sur le terrain, comme il l'a évoqué pour le journal Sud Ouest : ''J'ai un peu de mal depuis le début. Tous ces joueurs sont bons. Mais il n'y a qu'une place en 10 ! Ntamack, j'ai envie de le voir en 10. Jalibert aussi, pas à l'arrière. Que tu mettes l'un ou l'autre en 10, c'est pareil. Sauf que le 9, il joue à Toulouse et Ntamack aussi. Donc si tu veux valoriser une charnière, autant mettre ceux qui jouent ensemble. Tu peux commencer avec Ntamack qui va poser le jeu, rassurer tout le monde. Et faire rentrer Matthieu Jalibert dans les 20 dernières minutes pour mettre le feu.'' Enfin, dans des propos rapportés par Rugbyrama, Arthur Vincent actuellement blessé estime l'idée bonne : ''La combinaison Ntamack/Jalibert en équipe de France ? Je crois simplement que nous avons la chance d'avoir deux joueurs d'immense talent et en ce sens, les associer en équipe de France est une bonne idée, tant pour eux que pour le groupe''. Vous l'aurez compris, les avis divergent. Mais l'on devrait dans les prochaines heures, en savoir plus sur la possibilité de voir les deux joyaux démarrer face aux Blacks.