Équipe de France. ''Je l'ai trouvée assez muette'', Émile Ntamack analyse l'association Jalibert-Ntamack

Le père de Romain, Émile Ntamack, est revenu sur la prestation de son fils face à l'Argentine, ainsi que son association avec Matthieu Jalibert.

On l'attendait tous ! Cette association entre deux des ouvreurs les plus talentueux du moment, que le rugby mondial nous enviait. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons été quelque peu déçus. En effet, le jeu français n'a pas semblé plus fluide qu'à l'habitude, et Romain Ntamack n'a pas su trouver ses repères au centre. Une prestation qui s'est vite stoppée, puisque le Toulousain a été remplacé à la 54ᵉ minute par Danty. Une impression que partage l'ancien international, et père de Romain, Émile Ntamack. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé dans les colonnes du journal Sud-Ouest , donnant son avis sur le repositionnement de son fils au centre : "J’ai trouvé que cette association avait été assez muette. Elle a été pensée pour envoyer du jeu, mais l’équipe de France ne s’est pas mise en position de pouvoir avoir des ballons pour alimenter Mathieu et Romain, et ainsi servir au mieux les ailiers. Je pense que les Bleus n’ont pas fait le match qu’il fallait pour qu’on puisse juger cette association".

Une association qui n'a pas marché, en particulier pour le Toulousain ! Car si Jalibert a su se montrer parfois décisif, Ntamack n'a lui touché que trop peu de ballons pour pouvoir faire la différence : "Il n’a pas touché beaucoup de ballons et il n’a pas pu s’exprimer. C’est dur de ne pas se sentir utile, frustrant de ne pas pouvoir apporter ce pour quoi on vous a aligné à ce poste. Donc évidemment, ça ne fait pas plaisir, comme pour n’importe quel compétiteur". "Milou" souhaite néanmoins relativiser sur la prestation de son fils, qui n'a pas été aidé par ses coéquipiers : "Mais il faut relativiser tout ça : la France a gagné et c’est l’essentiel. Le plaisir individuel des joueurs, c'est secondaire sur un match compliqué comme ça". Reste à voir désormais si Galthié voudra reconduire les deux ensemble, et si Ntamack souhaitera également réessayer à ce poste de premier centre, qui ne lui a pas réussi ce week-end.

La tentation reste néanmoins forte, quand on voit les qualités intrinsèques des deux ouvreurs de formations. Mais peut-être bien justement, que la réponse à notre problème est dans la phrase que je viens d'écrire : ce sont des ouvreurs avant tout.