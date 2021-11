FRANCE. ''Nous nous étions peut-être trompés en envoyant un peu trop Romain au contact'': Fickou juge l'association Jalibert-Ntamack

Le trois quarts centre de l'équipe de France Gaël Fickou est revenu sur l'association Jalibert-Ntamack. Il a notamment vu du mieux lors de la victoire contre la Géorgie.

Membre incontournable du XV de France, Gaël Fickou se partage désormais le centre du terrain avec Romain Ntamack. En cause les forfaits de Virimi Vakatawa et Arthur Vincent qui ont poussé le staff tricolore à tester l'association Jalibert-Ntamack tant attendue. Mais pour l'instant, la titularisation des deux joyaux ne séduit pas forcément, même si un mieux a été aperçu lors de la première mi-temps contre la Géorgie. Un manque d'automatisme évident, les deux joueurs n'ayant jamais joué ensemble. Il faut donc se montrer patient et ne pas émettre des conclusions trop hâtives. Dans des propos repris par Rugbyrama, Fickou est donc revenu sur cette entente jugeant que les Bleus s'étaient trompés lors du match contre l'Argentine, en envoyant un peu trop Ntamack fixer la ligne d'avantage : ''Il vaut mieux que Romain soit sur ses pieds et apporte sa technique, son jeu de passe, ses énormes qualités. Et moi j'ai pu servir de point de fixation, en étant un peu plus costaud que lui. Cela a plutôt bien marché. On commence à trouver des automatismes même si ce n'est pas simple. C'était notre première configuration tous les trois ensembles. Nous nous étions peut-être trompés en envoyant un peu trop Romain au contact. Ce n'est pas sa qualité première. Lui, c'est le jeu, la vitesse, c'est mieux de le laisser debout et moi au contact.''

France Rugby. Ce qu'il faut retenir de la victoire des Bleus face à la Géorgie !



De là à les reconduire face aux Blacks ? À voir ce que le staff tricolore décide, Fickou lui, juge qu'il y a du mieux : ''Avoir deux joueurs comme eux sur le terrain, c'est une arme. On l'a vu contre la Géorgie, ils ont été redoutables. Ils ont tous deux apporté leurs qualités et leurs fulgurances.'' Affaire à suivre.