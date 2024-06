FINALE TOP 14. Le Stade Vélodrome, terrain (vraiment) miné pour Antoine Dupont ?

Antoine Dupont n’a jamais eu de bons souvenirs au Stade Vélodrome, même s’il y a toujours gagné…

C’était en novembre 2022. Au bout de ce que l’on qualifierait ensuite "la bataille de Marseille", les Bleus s’imposaient face à l’Afrique du Sud, 30 à 26.

XV de France. Était-ce le premier carton de la carrière d'Antoine Dupont ?

Pourtant, les Bleus avaient dû faire sans leur demi de mêlée vedette et capitaine, durant la dernière demi-heure. Antoine Dupont avait en effet reçu - vous vous en rappelez certainement - un carton rouge pour un plaquage dans les airs sur son ancien coéquipier Cheslin Kolbe.

Un geste totalement involontaire bien sûr, mais qui avait entraîné la premier rouge (et seulement son 2ème carton) de la carrière du Toulousain, et surtout sa toute première suspension.



La fracture maxillo-zygomatique



Revenu encore plus fort et comme galvanisé à la suite de sa mise au coin, Toto avait donc enchaîné une deuxième partie de saison de feu avec Toulouse, conclue par un titre de champion de France. Jusqu’à ce qu’un peu moins d’un an plus tard, pour accueillir la Namibie en coupe du monde, le XV de France ne revienne au Vélodrome.

Un stade comble, une ambiance du tonnerre, beaucoup de spectacle et un score record de 96 à 0, la soirée était donc parfaite pour les Bleus ? Pas vraiment puis qu’encore une fois, ils avaient dû terminer la rencontre sans leur maître à jouer, jusque-là auteur d’un essai et de plusieurs interventions décisives.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le XV de France détruit la Namibie, mais perd Antoine Dupont sur blessure

Cette fois, c’est lui qui subissait une faute, à savoir un terrible plaquage en pleine poire du centre Johan Deysel. Bilan ? Une fracture maxillo-zygomatique (comprenez la partie palpable de la pommette), cette zone faciale au nom imprononçable qui connut donc son heure de gloire médiatique durant quelques semaines.

La France du rugby retenait son souffle, avant de voir revenir son meilleur élément, casqué, 3 semaines plus tard, pour affronter l’Afrique du Sud en quart de finale. Avec le résultat que l’on connaît tous…

6 NATIONS. Le stade Vélodrome de Marseille, trèfle à 4 feuilles du XV de FranceVendredi soir et 9 mois plus tard, Dupont reviendra donc une 3ème fois sur la mythique pelouse marseillaise, pour y disputer la finale du Top 14 face à l’UBB. En espérant - à titre personnel - contredire l’expression fétiche du Vélodrome, qui argue qu’il n’y a jamais 2 sans 3…