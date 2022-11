XV de France. Était-ce le premier carton de la carrière d'Antoine Dupont ?

Face à l'Afrique du Sud, Dupont a récolté son 1er carton rouge. Mais était-ce le premier carton tout court de la carrière de ce joueur si "propre" ?

Comme quoi dans la vie tout peut arriver... C'est en tous cas ce que nous a montré le match face à l'Afrique du Sud, avec un pilier qui est allé provoquer un superbe deux contre un une fois l'heure de jeu passée. Avec un Anthony Jelonch qui s'est fait mettre sur les fesses par un garçon lui rendant 25 kilos. Et plus impensable encore, avec un Antoine Dupont qui a récolté un carton rouge. Dans les tribunes, l'on sentit nombre de spectateurs du Vélodrome bouche bée, stupéfaits, presque choqués de voir celui qui semble béni des Dieux recevoir une biscotte, de couleur rouge qui plus est. Il faut dire que le meilleur joueur du monde 2021 est incontestablement l'un des garçons les plus "propres" de ce jeu aujourd'hui. Combien se souviennent de Dupont sanctionné d'une pénalité, à l'exception de celle face à La Rochelle le mois dernier pour un contest jugé illicite ? Qui a le souvenir d'avoir déjà vu Toto dans le collimateur d'un arbitre, en Top 14 comme avec les Bleus ?

D'où la surprise de son exclusion face à l'Afrique du Sud, quand bien même sa faute sur Cheslin Kolbe fut tout aussi incontestable qu'involontaire. Pour étayer un peu ce ressenti, on vous le donne en mille : il s'agissait du premier carton adressé à Antoine Dupont depuis... août 2016. Soit un peu plus de 6 ans ! À l'époque, l'enfant de Castelnau-Magnoac évoluait à Castres, n'avait pas un poil au menton et était encore principalement remplaçant en club. Il avait été sanctionné d'un carton jaune face à Bayonne, pour une faute technique sur un grattage. Pour le reste, tout était lisse comme de l'eau de roche pour le capitaine tricolore jusqu'ici, lui qui vient seulement d'écoper du 2ème carton de sa carrière, donc. En 192 matchs professionnels...

