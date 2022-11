Carton rouge, commotion, Dupont, la ''boucherie de Marseille'' a affolé les supporters sur Twitter

La rencontre entre la France et l'Afrique du Sud n'a laissé personne indifférent. Les supporters ont vibré devant ce match de costauds.

Atmosphere in Marseille is something else



If you can get to a game here, you absolutely should#FRAAFS pic.twitter.com/mx2YUDTGbe — Paul Eddison (@pauleddison) November 12, 2022

11 victoires consécutives, plus qu'à espérer que ça sera la 12ème ce soir et en plus contre la dernière grande nation de rugby qu'on n'a pas encore battu au cours de ces deux dernières années !#FRAAFS | #AutumnNationsSeries #Rugby — Gaëtan (@GGroslier) November 12, 2022

Je viens du foot mais l'ambiance du monde de basket est top ... et celle du monde de rugby est incroyable, apaisante, respectueuse 🏉 #XVdeFrance #NeFaisonsXV #FRAAFS — SAV du Sport 🏹 (@SAVduSport_) November 12, 2022

Ça doit leur faire drôle aux marseillais de voir des supporters fair-play et disciplinés... #FRAAFS — Bob Saint-Jacques ™ (@BobSaintJacques) November 12, 2022

Ce qu'on va leur mettre aux champions du monde sud-africains #FRAAFS — JF Paturaud (@JFPaturaud) November 12, 2022

RAMOS QUI RRRENVERSE UN MONSTRE SUDAF



amé cékolbe en faiteuh#FRAAFS — FaitbienGalthie (@FaitbienGalthie) November 12, 2022

Damian De Allende a fait une passe. Normalement, la prochaine devrait intervenir dans 3 ans. #FRAAFS — Mathieu Lourdot (@TanguyAKILOU) November 12, 2022

Ah non, pas Baille ! #FRAAFS — Giannelli Imboulard 🔴⚫️🟣 (@imboulard) November 12, 2022

Etonnamment, Kriel s'autorise encore des séances de skills sous forme de matches de rugby pour échapper à la muscu de temps à autre.



Quel amateur#FRAAFS — FaitbienGalthie (@FaitbienGalthie) November 12, 2022

Les Marseillais : insultent les Parisiens toute l'année



Aussi les Marseillais : lancent une ola dès la 7e minute comme des putain de Parisiens — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 12, 2022

Très très intelligent ce coup de boule #fraafs — Lola Benne (@lolabenne) November 12, 2022

C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir jouer un tel match à 15 contre 15 toute la rencontre. Mais le haut niveau requiert de la maîtrise dans les gestes. #FRAAFS — Brigade Toulousaine (@brigadetls) November 12, 2022

Énorme agressivité des Bleus dans le bon sens du terme. Ça fait plaisir les Boks sont étouffés #XVdeFrance #FRAAFS — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 12, 2022

On veut jouer trop vite les coups. Ils sont un de moins il suffit de les déplacer pour créer les ouvertures. #FRAAFS — Brigade Toulousaine (@brigadetls) November 12, 2022

Dupont mets un pansement, la France tremble #FRAAFS — Antonin Cros (@AntoninCros4) November 12, 2022

"Il a une fracture du plancher orbital, il se sent pas très très bien"



OH LE FRAGILE — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 12, 2022

Ok donc Macalou va jouer 60 minutes à l'aile contre l'équipe championne du monde. FRENCH FLAIR. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 12, 2022

Jelonch est totalement sous coté ! Il est indispensable #FRAAFS — 𝓒𝓱𝓪bērįñhø 🤨 (@icxmetoplay) November 12, 2022

Ollivon is the new Bonnaire roi des airs #FRAAFS — Taisouke (@taisouke) November 12, 2022

L'essai de Baille sur la ligne récompense le début de match du XV de France. Transformation réussie par Ramos. 13-0. #FRAAFS — Jonathan Baudoin (@JoBaudoin) November 12, 2022

3e protocole !! on commence à subir physiquement ... #FRAAFS — Romain Cro ⚜️🟥⬛ (@romain_cro) November 12, 2022

A 8 contre 7 on se fait enfoncer... #FRAAFS pic.twitter.com/t4HcDRE1GW — Charles Nastorg (@CharlNastorg) November 12, 2022

4 protocoleS en 30 minutes c est pas du rugby c est 14 - 18 le bordel #FRAAFS — amariall (@yoshispower) November 12, 2022

Aïe ça sent l’énorme coup dur pour Cyril Baille qui sort touché aux adducteurs. Rechute pour le pilier opéré cet été #XVdeFrance #FRAAFS — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 12, 2022

Il va falloir mieux apprendre à encaisser les chocs sudaf parce que si jamais on les rencontre en quart dans 1 an ça va faire mal #FRAAFS — Taisouke (@taisouke) November 12, 2022

#FRAAFS On a compris la tactique des Sud-Africains : engorger le protocole commotion pour rattraper leur désavantage numérique ! 😳🤩 — Sentinelle (@100inL) November 12, 2022

Une probable fracture du plancher orbital, 2 commotions, un adducteur. Et l’impression que ce sont les Bleus qui jouent à 14. Ce premier acte est à la hauteur de nos espoirs et de nos craintes. C’est un match d’une agressivité rare. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) November 12, 2022

Apres cette 1ere mi temps, j'ai l'impression d'avoir été rouée de coups.

Bande de bourrins #fraafs — KaraS (@NotKara) November 12, 2022

Les Springboks ont passé la semaine à La Seyne sur Mer faut pas s’étonner après aussi du résultat d’un tel featuring 🤣 #XVdeFrance #FRAAFS — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 12, 2022

On me dit dans l'oreillette, que le banc va rentrer en jeu !! #FRAAFS pic.twitter.com/wMaVzbx1bs — Romain Cro ⚜️🟥⬛ (@romain_cro) November 12, 2022

Cheslin Kolbe, il y a un truc qu'il ne sait pas faire en rugby ?#FRAAFS — Etienne Goursaud (@EtienneGoursaud) November 12, 2022

Kolbe est meilleur buteur que west… dingue #FRAAFS — michel (@michel10365962) November 12, 2022

Ils sont violents quand même ces Sud-Africains… #FRAAFS pic.twitter.com/mr5xZJhSDS — Olivier Varlan (@VarlanOlivier) November 12, 2022

Oh le match cauchemardesque… #FRAAFS — Guillaume De Part-Dieu (@ClavierAverti) November 12, 2022

Carton rouge logique également pour Dupont… qui va largement rééquilibrer les débats. #FRAAFS — Maxence Gevin 🇫🇷🇦🇲 (@MaxenceGevin) November 12, 2022

We are officiellement in the merde #FRAAFS — Harley Quinn (@mrsHQN) November 12, 2022

Antoine Dupont n'avait encore jamais pris de carton rouge dans sa carrière #XVdeFrance — JF Paturaud (@JFPaturaud) November 12, 2022

C'est un gros match merdeux. Du rugby à l'ancienne, horrible à voir pour nous et à endurer pour les joueurs. #FRAAFS — Tenraul (@Tenraul1) November 12, 2022

Je préfère limite jouer les anglais 🤔#FRAAFS — Chrystal (@Pomppoko) November 12, 2022

Va falloir travailler la férocité pour la prochaine confrontation. Ces Boks ne se font pas assez marcher sur la gueule.#FRAAFS — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) November 12, 2022

On subit tous les impacts #FRAAFS — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 12, 2022

Quand il y a tellement d'affrontements que tu ne sais plus où est le ballon #FRAAFS pic.twitter.com/NK5hH1Gopp — BioZo (@BiouZ0) November 12, 2022

Moi qui vient de réaliser que je ne verrai pas Dupont jouer contre le Japon #FRAAFS pic.twitter.com/7Mxr4U84Ab — Maëva 🔴⚫ (@ma6va) November 12, 2022

On sait pas mais 5ème protocole commotion en 1H de match on va peut être finir avec des attaques de zombie sur la pelouse du vélodrome. On sait pas mais peut être. #FRAAFS #FRAvRSA #XVdeFrance — Stéphane Rault (@stephane49col) November 12, 2022

Non mais sérieux accorder une pénalité qui n’a pas lieu d’être à ce moment du match ça a de quoi faire gronder le stade.

#FRAAFS #rugby #XVdeFrance pic.twitter.com/wyyJOulPxm — Jess 🌙 (@splt_jess) November 12, 2022

FAITES ENTRE CHALUMEAU, QU'IL NOUS ALLUME LE GROS ROUQUIN ! — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) November 12, 2022

Rien à dire : cette équipe est une grande équipe. Match de l'enfer, violence totale, jeu dégueulasse, cartons rouges. Et à la fin, ils s'offrent une chance de gagner le match. — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) November 12, 2022

#FRAAFS Aie, aie, aie Ramos ! Il nous laisse à portée d’une pénalité douteuse du père Barnes ! — Sentinelle (@100inL) November 12, 2022

Bernard Laporte était TMO contre l'Australie et l'Afrique du sud on est d'accord ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 12, 2022

Rien ne peut arriver à cette Equipe de France 💕 12ème victoire d'affilée dont les meilleurs équipes du monde 👏 #fraafs — Dede 💚 (@David_Dede_) November 12, 2022

Ramos costaud ! Bravo messieurs pour cette victoire, quelle bataille au Vélodrome, dantesque, épique ! Ce #XVdeFrance est formidable. Comment ne pas aimer cette équipe ? #FRAAFS — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) November 12, 2022