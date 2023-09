RÉSUMÉ VIDÉO. Le XV de France détruit la Namibie, mais perd Antoine Dupont sur blessure

Ce jeudi, le XV de France a atomisé la Namibie 96 à 0, pour son troisième match de Coupe du Monde. Un score bien futile, comparé à la blessure du capitaine Antoine Dupont.

Cette soirée avait pourtant tout pour être parfaite. Dans un stade Vélodrome plein à craquer, le XV de France s'avançait ce jeudi soir pour se rassurer, après un match raté face à l'Uruguay. Une rencontre qui marquait les retours de Baille et Danty, mais aussi la deuxième titularisation d'Anthony Jelonch, bien remis de sa blessure au genou.

Et dès le début, l'on a senti que les Namibiens allaient passer un sale quart d'heure pour leur troisième match de Coupe du Monde. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, ces derniers ont d'abord encaissé 4 essais en à peine 20 minutes de jeu (dont un doublé de Penaud, qui en marquera un troisième en seconde période), avant d'en prendre le même nombre avant la pause (54-0).

Et alors que la première période s'était déroulée parfaitement, le destin du demi de mêlée des Bleus, mais aussi de tout un pays bascula à la 46ème minute de jeu. En effet, lors d'une combinaison amorcée par les Tricolores au milieu du terrain, Antoine Dupont décale un coéquipier, avant de se faire violemment percuté par le centre namibien Deysel.

Un choc brutal, qui, au-delà d'exclure définitivement (et logiquement) le capitaine de la Namibie, instaurera un climat de peur dans tout le stade. Car c'est accompagné du staff médical, et la tête dans les mains que Dupont quittera une pelouse marseillaise, qui ne lui réussit pas...

Certainement inquiets par la sortie de leur capitaine, les Bleus ont néanmoins continué à faire le job, et ce jusqu'à la dernière minute, afin de régaler le public venu en nombre pour les encourager. Si bien qu'avec ce score final de 96 à 0, le XV de France a enregistré ce jeudi la plus large victoire de son histoire ! C'est également, pour l'heure, la plus large victoire de cette Coupe du Monde 2023.

RUGBY. XV de France. Blessure Antoine Dupont : Vers une longue absence ou un forfait pour la Coupe du monde ?Concernant les records personnels, ce match face à la Namibie a permis à Penaud de devenir le 3ème meilleur marqueur de l'histoire des Bleus, avec 33 essais. Il est désormais à une seule réalisation de Vincent Clerc (34 essais), et à 5 de Serge Blanco, actuel recordman avec 38 essais.

En ce qui concerne la suite pour nos Bleus, ces derniers auront le droit à deux semaines sans match, avant de finir la phase de groupe par une rencontre contre l'Italie. Mais ce qui sera certainement le plus important dans les prochaines heures, ce sera bien l'état du capitaine Antoine Dupont, et les nouvelles autour de sa santé...