RUGBY. XV de France. Blessure Antoine Dupont : Vers une longue absence ou un forfait pour la Coupe du monde ?

Le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont pourrait manquer tout ou partie de la Coupe du monde après une blessure contractée face à la Namibie.

La victoire éclatante du XV de France contre la Namibie (96-0) a marqué l'histoire du rugby français à la Coupe du monde ce jeudi. Mais ce succès a été assombri par la blessure d'Antoine Dupont. Le capitaine et demi de mêlée, Antoine Dupont, a été victime d'un plaquage dangereux. Un moment sombre pour les Bleus qui soulève des interrogations sur la suite de sa Coupe du Monde.



Dupont, qui a été vu en larmes, a été emmené à l'Hôpital Privé de Provence avec une poche de glace sur la joue droite immédiatement après sa sortie. "Quand il est sorti, qu'on se doutait que c'était un peu grave", a confié Fickou après la rencontre.

Les nouvelles ne seraient pas bonnes pour Antoine comme on pouvait le craindre…

Il s’agirait d’une fracture. L’opération ne serait pas envisagée mais retour espéré au mieux en 1/2.

La fête a un goût très amer ce soir #FRAvNAM — Matthieu Lartot (@lartot) September 21, 2023

Suite à un choc tête contre tête avec Johan Deysel, Dupont a quitté le terrain à la 45e minute. Des examens médicaux auraient confirmé la fracture. Selon RMC, c'est l'os zygomatique qui serait touché alors qu'on pouvait aussi craindre une fracture du plancher orbitaire. Dans son communiqué, la FFR a précisé qu'il s'agissait d'une fracture maxillo-zygomatique. C'est malheureusement une nouvelle blessure pour un Toulousain en 2023, rejoignant une liste comprenant Jelonch, Baille, Ntamack et Marchand.



La durée de récupération prévue pourrait être de six semaines, ce qui mettrait fin à sa Coupe du Monde. Le staff médical français a cependant une lueur d'espoir. Il se laisse de 48 heures pour attendre que l'hématome se résorbe et prendre une décision définitive.



Un retour en quatre semaines pour une éventuelle demi-finale est envisagé. Mais il sera forfait pour le match contre l'Italie, véritable 8e de finale, et pour le quart. Le calendrier de la Coupe du Monde pourrait offrir une chance jouer la fin de la compétition. La demi-finale étant programmée dans un peu plus de quatre semaines, suivie de la finale dans cinq semaines, le 28 octobre.



À condition bien évidemment que le XV de France parvienne à ce stade de la compétition. Quand bien même, il serait remis à temps, sera-t-il suffisamment en forme pour jouer des matchs de ce niveau et de cette importance après plusieurs semaines sans jouer ?

Le sélectionneur Fabien Galthié a même rendu visite à Dupont à l'Hôpital en pleine nuit, d'après RMC, montrant le soutien indéfectible de l'équipe. Pour les fans et ses coéquipiers, l'espoir demeure que Dupont puisse revenir à temps pour porter les Bleus jusqu'à un premier sacre.